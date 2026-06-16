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Çin'de perakende satışlar 3,5 yıl sonra geriledi

Çin'de perakende satışlar 3,5 yıl sonra geriledi

10:3916/06/2026, الثلاثاء
G: 16/06/2026, الثلاثاء
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Çin ekonomisinde mayısta zayıflayan iç talebin etkisiyle tüketimde düşüş görülürken üretimde ihracata bağlı artış ivmesi sürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Mayıs 2026 dönemi sanayi üretimi, perakende satışlar, yılın ilk 5 ayını kapsayan sabit sermaye yatırımları ile işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Buna göre, tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, mayısta yüzde 0,6 azalarak 3,5 yıl aradan sonra düşüş kaydetti.

Perakende satışlar, yılın ilk 2 ayında yüzde 2,8, martta 1,7, nisanda 0,2 artsa da iç talebin giderek zayıfladığının işaretini vermişti.

Kovid-19 salgını döneminde kapanma tedbirlerinin olumsuz etkilediği perakende satışlar, en son Kasım 2022'de düşüş yaşamıştı.

Yatırımlarda gerileme

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, yılın ilk 5 ayında yüzde 4,1 azalırken ilk 4 aydaki yüzde 1,6'lık düşüşe kıyasla belirgin şekilde geriledi.

Sabit sermaye yatırımlarında gayrimenkul sektöründe süregelen düşüşün etkisi hissedilmeye devam ediyor. Gayrimenkul yatırımları, ilk 5 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 azalırken ilk 4 aydaki yüzde 13,7 düşüşten daha hızlı azaldı.

Ülkede nisan ayında yüzde 5,2 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı, nisan sonunda 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.




#Çin
#işsizlik
#Perakende Satışlar
#sabit sermaye yatırımları
#sanayi üretimi
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