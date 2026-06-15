Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin Stratejik Petrol Rezervinde gerileme: 43 yılın en düşük seviyesini gördü

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervinde gerileme: 43 yılın en düşük seviyesini gördü

22:5115/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin Stratejik Petrol Rezervi, İran’daki savaşın petrol fiyatlarını yükseltmesi sonrası piyasaya sürülen milyonlarca varil petrol nedeniyle yaklaşık 340,3 milyon varile gerileyerek 1983’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. ABD Enerji Bakanlığı, Uluslararası Enerji Ajansı’nın kararı kapsamında rezervden 172 milyon varil petrolün piyasaya sunulduğunu ve sürecin yaklaşık 120 gün süreceğini bildirdi.

İran'daki savaşın hızla yükselttiği petrol fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla milyonlarca varil petrolü piyasaya süren ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi, 43 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi, yaklaşık 340,3 milyon varile indi.

Böylelikle ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi, 1983'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ülkeleri, İran'daki savaşla petrol fiyatlarının hızla yükselmesi sonrasında mart ayında tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

IEA Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla kaybedilen arzı telafi etmek için toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulacağını duyurmuştu.

ABD Enerji Bakanlığı da bu kapsamda ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Söz konusu petrolün piyasaya sunulmasının yaklaşık 120 gün süreceği belirtilmişti.


#ABD
#petrol
#rezerv
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temmuz zammında tablo netleşiyor: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2026 memur zammı için üç enflasyon senaryosu