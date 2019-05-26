Çin’de Türkiye’ye büyük ilgi

Fuara özellikle Türkiye'de sembol eserlerin maketlerini alanında barındıran Türkiye damgasını vurdu. Türkiye, 2 bin 400 metrekarelik alan ile fuar da yer alırken Çinliler, Galata Kulesi, Peribacaları gibi Türkiye’nin simgesel yapılarının maketleri ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Fuarı ziyaret eden Çin vatandaşları ilk fırsatta Türkiye’ye gelmek istediklerini dile getirdiler. Çinli yetkililer, çok sayıda vatandaşlarının Türkiye’ye gitmek istediğine vurgu yaparak, ülkelerinden her noktadan Türkiye'ye kolay ulaşmak adına THY'nin birçok kente yeni sefer koymaları çağrısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında son dönemde ikili ilişkilerin artmasına paralele olarak Türkiye’ye de gelen Çinli turist sayısı da yılda 400 bini buldu. Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısındaki artış ile beraber THY ve Çin şirketleri iki ülke arasında yeni noktalara uçmak ve uçuş sayılarını artırmak için çalışmalarına da devam ediyor. THY, Çin’de 8 yeni noktaya daha uçmak adına çalışmalarına hız verirken Çin’den Türkiye’ye gelişlerde yaşanan artışın bu hızla sürmesi halinde 2 yıl sonra turist sayısının 1 milyonu bulması bekleniyor. Çinliler Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor.

DHA Fuarı ziyaret eden Çin vatandaşları ilk fırsatta Türkiye’ye gelmek istediklerini dile getirdiler.

ÇİNLİ ŞİRKETLER BİRBİRİ ARDINA SEFERLERE BAŞLIYOR

Çinli havayolu şirketleri de İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla beraber birbiri ardına İstanbul'a uçmaya başladı. China Southern Havayoları yeniden başladığı Pekin dışında gelecek aydan itibaren ülkenin ortasında bulunan Wuhan kentinden Türkiye’ye uçacak.Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçuyor.

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ÇİNLİLER MİLYONLARIN GEZDİĞİ FUARDA TÜRKİYE'YE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Daha çok Çinli turisti Türkiye’ye çekmek adına Çin’de Türkiye tanıtımlarına da hız verilirken özellikle 29 Nisan’da Pekin’de kapılarını ziyaretçilere açan 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştirakiyle düzenlenen ‘Bahçecilik/Botanik EXPO’ suna Türkiye damgasını vurdu. Çinlilerin son dönemde gözdesi olan önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan peribacaları ile Galata Kulesi, Anadolu evleri gibi sembol yapıların maketlerinin de yer aldığı 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan Türkiye bölümüne Çinli vatandaşlar 7 Ekim tarihine kadar açık kalacak fuarda büyük ilgi gösterdi. Milyonlarca kişinin ziyaret ettiği fuarı gezen Çinli turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında Türkiye bölümü olurken, fuara Çinliler dışında çok sayıda ülkeden gelen ziyaretçiler de katılıyor. Günde 100 bin ziyaretçinin uğradığı Türkiye bölümünde sergilenen sembol yapıların maketleri sayesinde Çinli vatandaşlar küçük bir Türkiye turu da yapma fırsatı da buluyor.

DHA Çinliler Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya, Pamukkale, Efes, İstanbul geliyor.

"İLK FIRSATTA TÜRKİYE'YE GELECEĞİZ"

Fuarı ziyaret eden Çinliler, Galata Kulesi, Peribacaları gibi Türkiye’nin simgesel yapılarının maketleri ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Fuarı ziyaret eden Çin vatandaşları ilk fırsatta Türkiye’ye gelmek istediklerini dile getirdiler. Özellikle Çinliler, Türkiye ile en çok merak ettikleri ve en çok ziyaret etmek istedikleri yerlerin en başında ise Kapadokya geldiğini ve burada balon turu yapmak olduğunu söylediler. Çinliler, Türk ve ülkelerinin havayolu şirketlerine Türkiye’ye her noktadan gidebilmek adına yeni noktalardan sefer koymaları çağrısında bulundular.

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ÇİNLİ YETKİLİLER THY'Yİ BEKLİYOR

Çinli yetkililer, çok sayıda vatandaşlarının Türkiye’ye gitmek istediğine vurgu yaparak, THY’ye Türkiye’ye kolay ulaşmak adına yeni noktalardan sefer koymaları çağrısında bulundular. Çin’in önemli liman şehirlerinden Xiaman’de de yetkililer, THY’nin kentlerine uçması çağrısını yaptılar. THY’nin şehirlerine uçması halinde önemli bir yolcu potansiyeline sahip olacağına vurgu yapan Xiamen Belediyesi Dışişleri Ofisi Başkanı Li Xiaoping, “Xiaman İle İstanbul arasında sefer yapılmasını daha önce Türk elçisi ile de konuşmuştuk. Yaptığımız incelemelere göre seferlerin başlaması halinde çok ciddi potansiyeli de var. Bizim buraya kendi şirketlerimizden önce THY buraya uçacaktır çünkü Ximan havayollarımızın geniş gövde uçağı yeterli değil. THY bu seferi başlatabilirse çok mutlu oluruz” dedi.

DHA 29 Nisan’da Pekin’de kapılarını ziyaretçilere açan 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluşun iştirakiyle düzenlenen ‘Bahçecilik/Botanik EXPO’ suna Türkiye damgasını vurdu.

"DİREKT UÇUŞ BAŞLARSA ÇOK SAYIDA KİŞİ TÜRKİYE'YE TATİLE GİDER"

İstanbul’un önemli bir aktarma merkezi olmasının Çinli vatandaşlar için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Xiaoping, “İstanbul gerçekten önemli bir coğrafi bölgede yer alıyor. Başka yerlere aktarma yapmak için İstanbul’un önemini ve avantajını biliyoruz. THY gibi Avrupa’nın en önemli havayolu şirketlerinden birinin bizim kentimize uçması ise bizi çok mutlu eder. Xiamen kentimizden THY direkt uçuş başlatılırsa bizim şehirden Türkiye’ye gelen sayısı artacaktır” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A UÇUŞ BAŞLATILMASI ADINA EYALETİMİZİN HAVAYOLLARINA TALEBİMİZİ İLETTİK"

Çin’in en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming ise, “İstanbul’a sefer yapılması isteğimizi eyaletimizin havayollarına ilettik” dedi ve ekledi: İki nokta arasında uçuş başlatılmasına olumlu bakıyorum. Bizim eyaletimizde her senenin dördüncü ayında çok önemli bir turizm fuarı düzenliyoruz. Bu sene İstanbul’a da resmi davetimizi gönderdik. Umuyorum ki İstanbul tarafından çok iyi bir şekilde değerlendirip Türkiye’nin çok zengin ve çok güzel turizm kaynaklarını burada tanıtabilirsiniz. İstanbul’da bulunduğum zaman çok güzel bir şekilde boğazın güzelliğini gördüm. Tarihiniz ve kentin güzellikleri ben de çok güzel iz bıraktı. Umuyorum Fujian halkları da Türkiye’ye gider gelir.”

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FOTOĞRAF 15 2019 yılı için yeni asgari ücret net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarları da belli oldu. Buna göre işsizlik maaşı 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak. İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Halk arasında işsizlik maaşı denilmesine rağmen asıl adı işsizlik ödeneğidir. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak gerekmektedir. Başvurular internet üzerinden kolayca yapılabilmektedir. İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR? 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen işsizlik maaşına hak kazanma şartlarından birisine dayalı olarak sona erenler, İş Kurumuna süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve yine bu kanunda yer alan prim ödeme koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik maaşı almaya hak kazanırlar. İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR? Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre onaltı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR? İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmek, (Haklı fesih durumlarında işçi kendi isteğiyle işten ayrılmasına rağmen yine de işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Haklı feshe, işverenin ahlak ve iyi niyet hallerine uymayan davranışları sebep gösterilebilir. İş yerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak da işsizlik maaşını gerektirir. Yine işverenin işçinin hakkını ödememesi, maaşını eksik göstermesi gibi durumlarda da haklı fesih devreye girer ve istifa halinde işsizlik maaşı alınır.) b) Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunmak, Şartlarının sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır. İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret 2019 yılı için net 2 bin 20 TL, brüt 2 bin 558 TL olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile birlikte işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Buna göre işsizlik ödeneği miktarı da 2019 yılı için en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira olacak.



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