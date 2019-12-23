Ekonomi Çinden 850nin üzerinde ürüne vergi indirimi
DÜNYA EKONOMİSİ

Çin’den 850’nin üzerinde ürüne vergi indirimi

Çin Maliye Bakanlığı, 1 Ocak’tan itibaren 850’den fazla ürüne uygulanan ek gümrük vergilerini hafifletmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “ithalatın artırılması” ve “ticaretin yüksek kaliteli gelişiminin desteklenmesi” amacıyla bazı ürünlere uygulanan tarifelerin yeniden düzenleneceği belirtildi.

Söz konusu karar ayrıca Çin’in Yol ve Kuşak girişiminde görülen gelişmelere paralel olarak alınırken, bakanlık açıklamasında tarifelerdeki değişikliğin “iç pazarda tedarik sıkıntısı oluşan ürünlerin ve günlük olarak kullanılan yabancı ürünlerin ithalatını artırmak” amacıyla yapılacağı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında tarife değişikliği kapsamında, ülke genelinde etkili olan bir virüsün domuzlarda oluşturduğu salgının ardından yükselen domuz ürünleri fiyatlarıyla mücadele etmek için donmuş domuz eti ürünleri üzerinde uygulanan ek gümrük vergisinin yüzde 12’den yüzde 8.0’e indirileceğini duyurdu. Ayrıca, Çin’in yüksek teknoloji gelişimini desteklemek amacıyla arabalar ve petrol borularında kullanılan çelik ürünlerinin güçlendirilmesinde kullanılan bir madde olan ferroniyobyuma uygulanan tarifenin de 2020’de yüzde 1.0’den sıfıra indirileceği açıklandı.

  • Bakanlık açıklamasında bunun yanında, 1 Temmuz’dan itibaren daha fazla ürün üzerindeki tarifelerin düşürülmesinin hedeflendiğine dikkat çekildi.

Çin'den gelen son hamle, Washington ve Pekin'in ticaret anlaşmasının ilk kısmı üzerinde uzlaşması sonrası iki ülke arasında aylardır devam eden anlaşmazlığın sona ermesiyle ticari iyimserliği artırdı. Anlaşmaya varılmasının ardından henüz imza törenine yönelik resmi bir açıklama yapılmazken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin anlaşmanın Ocak ayında imzalanacağını söylemişti.

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