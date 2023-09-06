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Ekonomi

Çin'de iPhone yasağı: Hükümet çalışanları artık kullanamayacak

ABD'nin ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Huawei cihazlarının satışını ve Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamasının ardından benzer bir hamle de Çin'den geldi. Ülkede yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma, sınırların dışına hassas bilgileri sızdırmama ve siber güvenliği artırma girişimi kapsamında merkezi hükümet çalışanlarının iPhone ve diğer yabancı marka telefonları kullanması yasakladı.

11:13 . 6/09/2023 الأربعاء
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Çin'de hükümet çalışanlarına iPhone yasağı geldi

Çin'de hükümet çalışanlarına iPhone yasağı geldi

Çin, merkezi hükümet çalışanlarının iPhone ve diğer yabancı marka telefonları kullanmasını yasakladı.


Yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltılıyor


Pekin hükümetinin bu adımı, yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma, sınırların dışına hassas bilgileri sızdırmama ve siber güvenliği artırma girişiminin son parçası oldu.


Çin
Apple'ın en büyük pazarlarından biri


Atılan bu adımın, Apple ve birçok yabancı marka için olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. Çin, Apple'ın en büyük pazarlarından biri ve buradaki satışlar Apple'ın toplam gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturuyor.


Huawei ve TikTok'u yasaklamıştı


ABD de geçen sene ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Huawei cihazlarının satışını, bu yıl da devlet kurumlarına Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.






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