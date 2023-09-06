Çin, merkezi hükümet çalışanlarının iPhone ve diğer yabancı marka telefonları kullanmasını yasakladı.





Yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltılıyor





Pekin hükümetinin bu adımı, yabancı teknolojiye bağımlılığı azaltma, sınırların dışına hassas bilgileri sızdırmama ve siber güvenliği artırma girişiminin son parçası oldu.





Çin Apple'ın en büyük pazarlarından biri





Atılan bu adımın, Apple ve birçok yabancı marka için olumsuz etkileri olabileceği belirtiliyor. Çin, Apple'ın en büyük pazarlarından biri ve buradaki satışlar Apple'ın toplam gelirlerinin yüzde 19'unu oluşturuyor.





Huawei ve TikTok'u yasaklamıştı





ABD de geçen sene ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle Huawei cihazlarının satışını, bu yıl da devlet kurumlarına Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.



















