Çin’den sonra en büyüğüz

BURAK KARACA

30milyar liralık bir pazar oluşturan beyaz eşya sektörünün 6 aylık raporu Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, sektörün cirosunun yüzde 75’lik bölümünün ihracat kaynaklı olduğunu ifade etti. Çoğunluğu AB pazarı olmak üzere 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiğini belirten Güler, Çin’den sonra üretim kapasitesi olarak en büyük beyaz eşya pazarına Türkiye’nin sahip olduğunu söyledi. Güler, 2018’in 6 aylık bölümünde 12 milyonluk üretime imza attıklarını vurgulayarak, iç pazarda yüzde 15’lik daralma olduğunu ve sektörün ilk 6 ayda yüzde 0,9 oranında küçüldüğünü de ifade etti.

GİRDİ MALİYETLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Beyaz eşya alanında Avrupa birliğindeki pek çok büyük ülkeyi geride bıraktığımızı belirten Güler, “Türkiye’nin bu avantajlı durumunun devam etmesi garanti bir durum değil. Sanayi 4.0 yatırımları, dünyadaki ticari konjonktür kaynaklı girdi maliyetindeki artış baskısı, uluslararası rekabet gücümüzün azalması endişesi oluşturuyor” diye konuştu.

Ergün Güler

İLK YARIDA 530 BİN ADET SATIŞ

Bu yıl ilk 6 ayda henüz ortalama 530 bin seviyelerinde olunduğunu belirten Güler, Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 95’inin Türkiye’de üretildiğini söyledi. Güler, Türk sanayisine yapılan katkının dış ticaret rakamları ile gözler önüne serildiğini belirtti.

20 MİLYONA YAKIN İHRACAT YAPILACAK

Türk beyaz eşya sanayinin 4 ana üründe revizyona gitme gereği duyulduğunu belirten Güler, “İhracatta yüzde 6,4 büyüme beklentimizi koruyoruz. İç satışta ise yüzde 5 küçülme bekliyoruz. Bu verileri kapsayan toplam pazar hacminde yüzde 3,1 oranında büyüme olacağını öngörüyoruz. Adetsel olarak beklentimiz ise iç satışta yaklaşık 7 milyon, ihracatta 19,5 milyon adete ulaşmaktır” dedi.

Tamir için yetkili servise gidilmeli

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı İhsan Kara ise özel servisler ve bunların sebep olabildiği tüketici mağduriyetine dikkat çekerek, “Tüketicilerimiz bir ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarında, müracaat edecekleri servisi mutlaka şirketlerin internet siteleri üzerinden bulsunlar. Özel servislerin ürün ve tüketici güvenliği mağduriyetleri nedeni ile biz üreticiler sorumlu tutuluyoruz. Ancak tüketicinin mağduriyetini gidermek ne yazık ki mümkün olamıyor” açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Ateş uzaktan güzel