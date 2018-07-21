Ekonomi Çinden sonra en büyüğüz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin’den sonra en büyüğüz

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği, beyaz eşya üretiminin 2018’in ilk altı ayında 12 milyon adedi geçtiğini açıkladı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, Çin’den sonra üretim kapasitesine sahip en büyük ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz eşyada türkiye dünya ikincisi
Beyaz eşyada türkiye dünya ikincisi

BURAK KARACA

30milyar liralık bir pazar oluşturan beyaz eşya sektörünün 6 aylık raporu Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) tarafından açıklandı. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, sektörün cirosunun yüzde 75’lik bölümünün ihracat kaynaklı olduğunu ifade etti. Çoğunluğu AB pazarı olmak üzere 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiğini belirten Güler, Çin’den sonra üretim kapasitesi olarak en büyük beyaz eşya pazarına Türkiye’nin sahip olduğunu söyledi. Güler, 2018’in 6 aylık bölümünde 12 milyonluk üretime imza attıklarını vurgulayarak, iç pazarda yüzde 15’lik daralma olduğunu ve sektörün ilk 6 ayda yüzde 0,9 oranında küçüldüğünü de ifade etti.

GİRDİ MALİYETLERİ BASKI OLUŞTURUYOR

Beyaz eşya alanında Avrupa birliğindeki pek çok büyük ülkeyi geride bıraktığımızı belirten Güler, “Türkiye’nin bu avantajlı durumunun devam etmesi garanti bir durum değil. Sanayi 4.0 yatırımları, dünyadaki ticari konjonktür kaynaklı girdi maliyetindeki artış baskısı, uluslararası rekabet gücümüzün azalması endişesi oluşturuyor” diye konuştu.

Ergün Güler

İLK YARIDA 530 BİN ADET SATIŞ

Bu yıl ilk 6 ayda henüz ortalama 530 bin seviyelerinde olunduğunu belirten Güler, Türkiye’de satılan beyaz eşyanın yüzde 95’inin Türkiye’de üretildiğini söyledi. Güler, Türk sanayisine yapılan katkının dış ticaret rakamları ile gözler önüne serildiğini belirtti.

20 MİLYONA YAKIN İHRACAT YAPILACAK

Türk beyaz eşya sanayinin 4 ana üründe revizyona gitme gereği duyulduğunu belirten Güler, “İhracatta yüzde 6,4 büyüme beklentimizi koruyoruz. İç satışta ise yüzde 5 küçülme bekliyoruz. Bu verileri kapsayan toplam pazar hacminde yüzde 3,1 oranında büyüme olacağını öngörüyoruz. Adetsel olarak beklentimiz ise iç satışta yaklaşık 7 milyon, ihracatta 19,5 milyon adete ulaşmaktır” dedi.

  • Tamir için yetkili servise gidilmeli
  • TÜRKBESD Başkan Yardımcısı İhsan Kara ise özel servisler ve bunların sebep olabildiği tüketici mağduriyetine dikkat çekerek, “Tüketicilerimiz bir ürünle ilgili herhangi bir sorun yaşadıklarında, müracaat edecekleri servisi mutlaka şirketlerin internet siteleri üzerinden bulsunlar. Özel servislerin ürün ve tüketici güvenliği mağduriyetleri nedeni ile biz üreticiler sorumlu tutuluyoruz. Ancak tüketicinin mağduriyetini gidermek ne yazık ki mümkün olamıyor” açıklamasında bulundu.

Ateş uzaktan güzel
EKONOMİ
Ateş uzaktan güzel

G20’de korumacılık raundu
EKONOMİ
G20’de korumacılık raundu

Tansiyon yeniden yükseldi

Tansiyon yeniden yükseldi

​Irak'taki gösterilerde bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Yasak geliyor

Yasak geliyor

​Sağlık Bakanlığı duyurdu...
Down sendromlu gence işkence!

Down sendromlu gence işkence!
Bedelli askere200 TL'lik liste

Bedelli askere200 TL'lik liste

​İşte askere gideceklerin çantasında bulunacak 24 ürün.
Kritik hafta

Kritik hafta

Yasa çıkmazsa emeklilikleri gelecek yaza kalacak.
Kandil'ebayrağı dikin

Kandil'ebayrağı dikin

Şehit Onbaşı Aksoy'un kızları Güneş ve Zeliha'nın tek isteği var.
Hollandaakıllandı

Hollandaakıllandı

​Türkiye'ye özür mektubu gönderdi.

Yeni dönem kültür, bilim, sanat ve spor alanının dönemi olacak.

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

Kışlaya girmeyenleryararlanabilecek

​AK Partili Muş'tan bedelli askerlik açıklaması.
Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Oyununortasında kuraldeğişmeyecek

Bakan Selçuk: Üç yıllık plan açıklayacağız.
Hamas'arüşvet teklifi

Hamas'arüşvet teklifi

ABD yönetimi ​Hamas'a rüşvet teklif etti.
Terördairesine 7 takviye

Terördairesine 7 takviye

​FETÖ davalarının görüldüğü dairenin üye sayısı arttı.
Bakanyardımcıları atandı

Bakanyardımcıları atandı

​Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Halepheyecanı

Halepheyecanı

​Yeni Şafak'ın haberiyle Arap sokağı hareketlendi
NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

NATO Rusya'yakarşı ordu kuruyor

​NATO üyesi bir ülkede teşebbüs etmesini engellemek amaçlanıyor.
SGK tarih verdi

SGK tarih verdi

Emekli Sandığı fark tutarları 26 Temmuz'da ödenecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.