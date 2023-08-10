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Ekonomi

Çin'den Türkiye'yi de kapsayan kritik turist kararı: Serbest bırakıldı

Çin seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşetti. Pekin yönetimi bu kapsamda aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye turist grubu yollanmasını serbest bıraktı.

11:15 . 10/08/2023 Perşembe
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Arşiv

Çin, küresel turizm pazarını artırabilecek seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşeterek ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore, Japonya ve Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak. Gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi.

Kovid öncesi en büyük turist kaynaklarından biri olan Çin'e gidiş geliş uçuş kapasitesindeki yavaş toparlanmanın ortasında durgun olan küresel turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandırabilir.




#Çin
#Türkiye
#turist
36 dakika önce
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