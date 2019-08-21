Ekonomi Çine 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi

Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
'Afyon mermeri', başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.
'Afyon mermeri', başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 500'e yakın mermer işletmesinde üretilen "Afyon mermeri", başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, 2018'de 109 milyon 250 bin dolar, 2019'da ise 113 milyon 750 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

İhracat yapılan ülkelerden Çin'den gelen bazı iş adamları ve ticari heyetler, ilçedeki mermer üreticileriyle görüşmelerinin ardından sipariş veriyor.

AA
2018'de 109 milyon 250 bin dolar, 2019'da ise 113 milyon 750 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Büyükelçi Deng Li yaptığı açıklamada, Çin'de kullanılan ithal mermerlerin yüzde 60'ının Türk mermeri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihraç ettiği mermerin yüzde 50'sinin Çin'e gittiğini belirten Deng, bu nedenle iki ülke arasında istikrarlı ve uzun vadeli ticari bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Çin ve Türkiye arasında mermer konusundaki bu iş birliğin sağlam zemine oturtulduğuna vurgu yapan Deng, "Bu yüzden Türk mermerini Çin piyasasındaki geleceğine çok sıcak bakıyorum. Çin'e geçen yıl 5 milyon ton mermer gitti. O yüzden bence bu yılki rakam bundan daha büyük olacaktır. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının büyüme hızına bakabilirseniz eğer, bizim piyasa büyüme oranı çok istikrarlı bir şekilde yükselirse, o zaman Türk mermerine olan ihtiyacımız da onunla orantılı bir şekilde artacak." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

AA
İhracat yapılan ülkelerden Çin'den gelen bazı iş adamları ve ticari heyetler, ilçedeki mermer üreticileriyle görüşmelerinin ardından sipariş veriyor.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de dernek olarak Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği her kalemi tek tek ele aldıklarını kaydetti.

Aromatik bitkilerle ilgili olarak Çin'den gelen heyetler için Ankara, Afyonkarahisar, Isparta ve İzmir'de program düzenlediklerini söyleyen Beşer, iki ülke arasındaki mermer ihracatının gelişmesi için de çalışmalarının sıklaşacağına dikkati çekti.

"ÇİN, EKİMDE CİDDİ MANADA MERMER ALIMI YAPACAK"

Geçen yıl Şanghay'daki fuarda bazı sıkıntıların olduğunu ancak bu sene benzer sorunlarla karşılaşmayacaklarına işaret eden Beşer, "Dünyanın her tarafına giden bu mermerlerin Çin'de de ticaretin artması noktasında yaptığımız araştırmalarda Çin, ekim ayından itibaren, ciddi manada mermer alımlarına başlayacak." dedi.

"Afyon mermeri"ni her yönüyle Çin'e tanıtmak için Büyükelçi Deng Li, Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua ile bazı iş adamlarını kente davet ederek mermer işletmelerini gezdirdiklerini anlatan Beşer, "Ümit ediyoruz ki hem Xiamen Fuarı hem de İzmir Fuarı, iki ülke arasındaki iş adamlarımız ve mermerciliğimiz için çok önemli bir katkı sağlayacak." diye konuştu.

Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi
EKONOMİ
Otomotiv ihracatında Hollanda ve ABD dopingi

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
EKONOMİ
Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
İHAlara yeni görev:Yangınlarda sahne alacak

İHA'lara yeni görev:
Yangınlarda sahne alacak

Helikopterler ve uçaklardan çok daha faydalı olabilir.
Ahlaki değerleri bitiren başarı

Ahlaki değerleri bitiren başarı

Üç ayda 600 milyon dolar kazandı!
Davet edilmediler

Davet edilmediler
Harekata destek

Harekata destek

Süryaniler, Fırat'ın doğusunda güvenlik istiyor.
Canlı bombanın yakalanma anı

Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa'daki operasyonun görüntüleri çıktı.
Kafa karıştıran<br> sahte paralar

Kafa karıştıran
sahte paralar

Tamamının neredeyse 100 TL olması dikkat çekti.
Dağlar teröristlerden temizlendi

Dağlar teröristlerden temizlendi

​Jandarma Genel Komutanı Çetin'den flaş açıklama.
5 kez sildi<br>karakolluk oldu

5 kez sildi
karakolluk oldu

​Temizlik işçisine onur kırıcı hareket.
1 milyon 349 bin<br>kök ele geçirildi

1 milyon 349 bin
kök ele geçirildi

Diyarbakır'da ​PKK'nın finans kaynağına darbe.
Gelin<br>kavgasında katliam

Gelin
kavgasında katliam

3 aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü.
Kız lisesini kül etti

Kız lisesini kül etti

​Taliban'ın ateşe verdiği okul kullanılamaz hale geldi.
Sona doğru

Sona doğru

​Fenerbahçe, Babacar ve kulübüyle anlaştı.
Tepki çeken fiyat

Tepki çeken fiyat

50 liralık lahmacundan sonra 80 TL'ye waffle.
Uzlaşma sağlanamadı

Uzlaşma sağlanamadı

Hükümet ile memurlar arasında gelinen son nokta.
Öğlene dikkat!

Öğlene dikkat!

İstanbul ve bir çok ile son dakika uyarısı.
Aylardır gizlenen<br>hırsızı bekçi yakaladı

Aylardır gizlenen
hırsızı bekçi yakaladı

Çalıştıkları bankadan 30 milyon TL çalarak film gibi bir soyguna imza atmışlardı.
Huzur ve<br>hizmet gelecek

Huzur ve
hizmet gelecek

​Diyarbakır, Mardin ve Van'ın kaynakları artık PKK'ya aktarılamayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.