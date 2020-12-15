Çin’e ihracat treni Kazakistan'da

Londra’dan Pekin’e kesintisiz demiryolunun stratejik kavşağındaki Türkiye’den, Çin’e ilk ihracat treni 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanmıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), treninin Kazakistan’ın Taraz şehrine ulaştığını ve sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. TCDD’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trenin Kazakistan’daki görüntülerine de yer verildi.
#ÇinTreniNerede 📍Taraz, Kazakistan pic.twitter.com/v9e1k5WM21
#ÇinTreniNerede 📍Taraz, Kazakistan pic.twitter.com/v9e1k5WM21— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) December 15, 2020
- Türkiye’den Çin’e yük taşıyan ilk ihracat treni, İstanbul’dan uğurlanmasının ardından “Törenle uğurlandıktan sonra Halkalı garına döndü” denilerek hedef alınmıştı. Bunun üzerine TCDD’nin sosyal medya hesabından, trenin güncel konumuna dair paylaşımlar yapılmaya başlandı.