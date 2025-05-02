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Çinli Forthing T5 EVO ve M4 U-Tour modelleriyle Türkiye yolunda

Çinli Forthing T5 EVO ve M4 U-Tour modelleriyle Türkiye yolunda

18:072/05/2025, Cuma
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Yeni Şafak
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Forthing, T5 EVO ve M4 U-Tour modelleriyle Türkiye pazarına girecek
Forthing, T5 EVO ve M4 U-Tour modelleriyle Türkiye pazarına girecek

Çinli otomobil üreticisi Dong Feng Grubu bünyesindeki Forthing, T5 EVO ve M4 U-Tour modelleriyle Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Türkiye Distribütörlüğü'nü 1971'den bu yana faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor firması üstlenecek.


Forthing, T5 EVO ve M4 U-Tour modelleri Türkiye pazarına çıkıyor


İlk aşamada, 1,5 litrelik benzinli turbo motor seçeneğine sahip SUV modeli T5 EVO ile aynı motorla donatılmış MPV modeli M4 U-Tour'un satışına başlanacak. Modeller, tanıtıma özel fiyat ve ödeme koşullarıyla ön siparişe açılacak.


Haziran itibarıyla teslimatlarına başlanması planlanan araçlara ek olarak, T5 modelinin tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile sedan gövde tipindeki yüzde yüz elektrikli S7 modeli de markanın ürün gamında yer alıyor.


Forthing ayrıca, T5 modelinin uzatılmış menzilli elektrikli (REEV) versiyonunu, M4 U-Tour'un hibrit seçeneğini ve yedi kişilik VIP MPV modeli V9'u da yakında Türkiye ve Avrupa pazarlarına sunmayı planlıyor.

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