Çinli Forthing T5 EVO ve M4 U-Tour modelleriyle Türkiye yolunda

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın Türkiye Distribütörlüğü'nü 1971'den bu yana faaliyet gösteren Ulubaşlar Grubu bünyesindeki Ulu Motor firması üstlenecek.





Forthing, T5 EVO ve M4 U-Tour modelleri Türkiye pazarına çıkıyor





İlk aşamada, 1,5 litrelik benzinli turbo motor seçeneğine sahip SUV modeli T5 EVO ile aynı motorla donatılmış MPV modeli M4 U-Tour'un satışına başlanacak. Modeller, tanıtıma özel fiyat ve ödeme koşullarıyla ön siparişe açılacak.





Haziran itibarıyla teslimatlarına başlanması planlanan araçlara ek olarak, T5 modelinin tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile sedan gövde tipindeki yüzde yüz elektrikli S7 modeli de markanın ürün gamında yer alıyor.



