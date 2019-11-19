Çinli yatırımcının iştahını arttırdı

ICBC'nin Türk piyasasındaki başarısı diğer Çinli finansal kuruluşları ve finans sektörü dışındaki kuruluşları cezbetti. Türkiye piyasasındaki fırsatları farkeden yatırımcılar pazara ilgisini artırırken, kısa süre içerisindeki hareketlilik de gözle görülür şekilde artış gösterdi. ICBC'nin Türk piyasasındaki başarısının diğer Çinli finansal kuruluşları ve finans sektörü dışındaki kuruluşları da cezbettiğini dile getiren ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, son dönemde Türk bankalarının diğer Çin bankalarıyla da iş birliğini artırdığını ifade etti.

Xiangyang Gao

ALTYAPI KUŞAK VE YOL’A ENTEGRE EDİLEBİLİR

Çin Kalkınma Bankası, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası ile kredi sözleşmeleri imzaladığını anımsatan, Gao, "Ekonomik ilişki güçlü şekilde devam ediyor. Ticaret açığını çözüme ulaştırmaya yönelik atılan adımlar, ilişkiyi daha da güçlü hale getirecektir" dedi. Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerini uygulamak ve kapsamını genişletmenin, ICBC'nin hedeflerinden birisi olduğunun altını çizen Gao, "Bu girişim kapsamında, limanlar, yollar, demiryolları, enerji santralleri, petrol ve gaz boru hatları ve serbest bölgeler planlandı. Şu anda inşaat aşamasında olan ve inisiyatif kapsamında kısa süre önce imzalanmış olan projelerin yaklaşık değeri ise 250 milyar dolar. Toplamda 5 trilyon dolarlık yatırım ve projeler yapılması planlanıyor" dedi. Son yirmi yılda, Türkiye'nin bir altyapı ağı oluşturulması kapsamında sayısız projeler tamamladığını aktaran Gao, Kuşak ve Yol İnisiyatifinin önemine işaret etti. Gao, "İki ülkenin liderleri, Kuşak ve Yol'a ilişkin iş birliğini genişletmek için mutabık” diye konuştu.

REKLAM

TÜRKİYE PROJENİN MERKEZİNDE

Türkiye'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'ya bir giriş kapısı konumunda olduğuna dikkati çeken Gao,bu sebeple Türkiye’nin kritik önemde bir merkez olarak konumlandırılğını aktardı. Gao, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdiye kadar, Türkiye ve Çin, demir yolu altyapısının geliştirilmesi, limanların kullanılması ve otoyol bağlantılarının oluşturulmasına ilişkin, İnisiyatif kapsamında pek çok anlaşma imzaladı. İnisiyatifin güzergahına bakıldığında Türkiye'nin merkezi bir konumda olduğu ve projeye katılımının vazgeçilmez olduğu açıktır. Kuşak ve Yol'un sunduğu fırsatlara her iki ülkeden katılımcıların ilgisinin giderek artması sayesinde, Çin ve Türkiye arasındaki ilişki güçleniyor."

DAHA ÇOK TİCARET MÜMKÜN

Geçtiğimiz yıl Türkiye Çin'e 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, Çin'den 20,7 milyar dolarlık ithalat yapmıştı. Gao da, ticaret açığına ilişkin, "Ticari ilişkilerini destekleyen finansman imkanlarının artırılması Türk yatırımcıların Çin'le ticareti geliştirmesini sağlar" dedi. Çin'in 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne girmesini takiben Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret hacminin 21 kat artığına işaret eden Gao, Çin'in Türkiye'nin en büyük ticari ortaklarından birisi haline geldiğini ifade etti.

TÜRKİYE SERMAYE ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin Çin karşındaki ticaret açığının cari açık üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu belirten Gao, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı: “Türkiye, Çin'den daha fazla ‘Doğrudan Yabancı Yatırım’ çekebilir. Türk yatırımcılar daha fazla ihracat imkanı sağlayan ürünlere odaklanarak, Çin'e ihracatlarını artırabilirler. Çin'den gelen ara mallara odaklanılmalı. Çin'de rekabetin daha az ve teşviklerin daha fazla olduğu bölgeleri hedefleyerek, Türk yatırımcıların yatırımları artırılabilir."

EKONOMİ MÜSİAD, dijital geleceği tartışacak