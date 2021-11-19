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OTOMOTİV

Çip krizi sonrası Honda'dan güzel haber geldi: Üretim normale dönüyor

Koronavirüs salgını sonrası ortaya çıkan çip krizi nedeniyle çok sayıda otomobil üreticisi uzun süredir üretimlerine ara vermek zorunda kalırken, Japon otomotiv devi Honda salgınla birlikte ortaya çıkan bu krizi aştı. Japon devi küresel çaptaki çip krizinin ardından üç fabrikada sekteye uğrayan üretimin aralık ayı itibariyle normale döneceğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Çip krizi sonrası Hondadan güzel haber geldi: Üretim normale dönüyor
Foto/arşiv

Küresel çip krizi nedeniyle Japonya’daki 3 fabrikasında üretimi sekteye uğrayan Honda, krizi aştı. Japon otomotiv devinden yapılan açıklamada, Saitama eyaletindeki 2 ve Mie eyaletindeki 1 fabrikada üretim faaliyetlerinin Aralık ayı başı itibariyle normale döneceği belirtildi.

Bir diğer otomobil üreticisi Toyota da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Japonya’daki tüm fabrikalarının 7 aylık aradan sonra ilk kez Aralık ayında normal faaliyetlerine devam edeceğini duyurmuştu.

KÜRESEL KRİZ

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanmış, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalar meydana gelmişti. Otomotiv üreticileri de çip krizi nedeniyle üretimlerini azaltmış ya da kısmen askıya almıştı.

JAPONYA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Japonya’nın çip tedarikini güvence altına almak için çıkış yolu aradığı kamuoyuna yansırken, son olarak Tayvanlı çip üreticisi TSMC’nin Japonya’nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağı açıklanmıştı. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC’nin tesis inşaatına 2022’de başlamasının planlandığını belirtilirken, üretimin ise 2024’ün sonunda başlayacağı kaydedilmişti.

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