Çip krizi onu da vurdu: Üretimini durdurdu

8 Nisan’da yapılan açıklamada geçici tesis kapanışları, parça sıkıntısı nedeniyle halihazırda çalışmayan tesisler için bir veya iki hafta daha açılışı uzatıldığı bildirilmişti.

Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Jeep, Maserati, Opel ve Peugeot gruplarının üst kuruluşu olan Stellantis, 26 Mart’ta yaptığı açıklamada, ikisi Kanada’da, biri Meksika’da ve ikisi ABD’de olmak üzere toplamda 5 fabrikasında, çip tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi durduracağını belirtmişti.

Mart ayının sonunda yapılan açıklamada, 7-14 Nisan tarihleri arasında çalışmayacak olan fabrikada motor, şanzıman ve araç üretimi gerçekleştirildiği ve Kona ve Ioniq 5 modellerinin üretiminde aksaklıklar olacağı bildirilmişti.

Alınan karar çerçevesinde Shizuoka bölgesinde bulunan iki Suzuki fabrikasında 5 Nisan'da üretim durduruldu. Sagara'daki tesiste üretim tamamen dururken, Kosai fabrikasındaki 3 üretim hattından biri kapatıldı. Sagara fabrikası Suzuki'nin Swift ve Solio modellerini üretiyordu. Ayrıca Türkiye'den bazı otomotiv devleri bu nedenden dolayı üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Subaru'dan yapılan açıklamada şirketin 10 Mayıs itibariyle bu fabrikadaki tüm üretim hatlarında üretime devam edeceği açıklanırken ara verme nedeniyle finansal tabloların nasıl etkileneceği konusunda kesin bir bilgiye sahip olunmadığı bilgisi yer aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çip tedarik sorunu nedeniyle firma ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici durduracak. Japon firma bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağını bildirdi.

Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında üretimi kısmen durdurma kararı verdi. Buna göre 60 bin çalışanı olan fabrika önümüzdeki hafta tek vardiya ile çalışacak.

Otomotivi çip krizi vurdu: Markalar bir bir üretimlerini durduruyor

Otomotiv dünyasını etkisi altına alan çip tedarik sorunu bir şirketin daha üretime ara vermesine neden oldu. 2020 sadece pandemiyle değil aynı zamanda tüm dünyayı etkileyen çip kriziyle de anılmıştı. 2021'de üreticiler çip krizinin sona ereceğini düşünüyordu ancak delta varyantı bu durumu değiştirdi. Birçok otomotiv markası tek tek üretime ara veriyor. Son olarak Ford ve Toyota gibi büyük firmaların ardından Almanya merkezli otomotiv devi Volkswagen de üretimi kısmen durdurma kararı verdi. İşte çip krizi nedeniyle üretimlerini durduran markalar..