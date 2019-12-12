CO-OP modeli Türkiye’yi Londra’da temsil etti

Türkiye’de ilk kez bugünle geleceğin, hayatla okulun, üniversiteyle iş dünyasının buluştuğu, 21. yüzyılın eğitim modeli CO-OP’u uygulayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), QS Reimagine Education ödüllerinde, 1500’den fazla başvuru arasından “Best-University-Employer Partnership” kategorisinde finale kalarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Fİnalistler 38 ülkeden 72 farklı üniversitenin akademisyenleri ve iş insanlarının oluşturduğu 160’dan fazla jüri üyesinin değerlendirmesiyle belirlendi. Finale kalan projeler 9 Aralık’ta Londra-İngiltere’de Queen Elizabeth II Conference Center’da tüm dünyadan eğitimciler ve iş insanlarının katıldığı konferansta sunuldu. Projenin sunumunu yapan CO-OP Direktörü Bahri Toper Proje yılı içerisinde Markalı Ders, Tersine Mentorluk ve Business Point gibi inovatif uygulamalarla üniversite iş dünyası birliğinde ilham verici bir model yürüttüklerini, bu özgün modelle de öğrencileri iş hayatına hazırladıklarını vurguladı. Bahçeşehir Üniversitesi, Türkiye’den finale kalan ve konferansta ülkemizi temsil eden tek üniversite.

CO-OP MODELİ MÜKEMMEL BİR ÖRNEK

Reimagine Education Program Yöneticisi Jack Moran, Bahçeşehir Üniversitesi CO-OP programına ilişkin görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Reimagine Education’ın kuruluş misyonlarından biri, öğrencileri değişen, belirsiz iş dünyasına başarıyla hazırlayan pedagoji ve ortaklıklara ilham vermek, onları yönlendirmek ve platform oluşturmaktır. Yükseköğretim kurumları misyonlarının istihdam edilebilirlik bileşeninde başarılı olmak istiyorsa, endüstri/iş dünyası ile yenilikçi işbirliği şarttır. Bahçeşehir Üniversitesi’nin CO-OP Programı, üniversitelerin ve endüstrinin öğrencilerin iş bulma sonuçlarını geliştirmek için nasıl bir araya gelebileceğinin mükemmel bir örneğidir. Özellikle Yönetim Komitemiz, öğrencileri “Fintech” ve “Automotive 4.0” gibi dünyamızı şekillendiren endüstriler ve sektörler hakkında bilgiyle donatan, kredili Markalı Dersler yaratmış oldukları için hayranlıklarını sunmakta. Ayrıca, bu ortaklıklarla öğrencilerini mezuniyet sonrası işe yerleştirmede kazandıkları somut başarı için de övgüde bulunuyoruz. Finale kalmış olmalarından ve böyle bir kanıta dayalı, son teknoloji ortaklığı desteklemekten gurur duyuyoruz."

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TEMSİL EDEN TEK TÜRK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Şirin Karadeniz

Konuyla ilgili Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz yaptığı açıklamada, "Bugün Bahçeşehir Üniversitesi olarak Londra'dayız. QS, üniversiteleri Dünya düzeyinde sıralayan saygın bir kuruluş, bu saygın kuruluşun açmış olduğu Reimagine Education yarışmasına Bahçeşehir Üniversitesi olarak CO-OP modelimiz ile buraya geldik. CO-OP modeli tüm dünyada var olan üniversiteler ve sanayii iş birliği için uygulanan çok önemli bir model bizde bu modeli alarak markalı dersler, Business point, tersine mentörlük gibi yenilikçi uygulamalar ekledik. 2 binin üzerinde firma ile ilişkiler kurduk, buradaki edindiğimiz know-how’ı Dünyanın her yerinden gelen eğitim kurumları ve üniversitelerle paylaşmış bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz bu eğitim modeli ile finale kaldığımız Londra'da özellikle ülkemizi temsil eden tek Türk üniversitesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umarım ülkemizden daha da fazla yenilikçi eğitim modelleri ortaya çıkar ve dünyada, uluslararası arenada, Bahçeşehir Üniversitesi gibi çok daha farklı birçok üniversitemiz de eğitim konusunda kendi seslerini duyurmayı başarırlar" dedi.