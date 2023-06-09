Çobanbey OSB’de çarklar dönüyor

Fırat Kalkanı Harekâtı ile 7 yıl önce terör örgütü DAEŞ’in elinden kurtarılan Suriye’nin kuzeyindeki Çobanbey’de, Türkiye’nin desteğiyle yeni bir hayat kuruldu. Güvenle birlikte ekonominin çarkları dönmeye başladı. Bölgede artık üretim ve ihracat yapılıyor. Sınırda kurulan organize sanayi bölgesinde (OSB) üretim yapan ve üretime hazır imalathane sayısı 1.215’e, üretimde istihdam edilen kişi sayısı 3 bin 500’e ulaştı.

Ekonominin merkezi haline gelen merkeze giriş yapan araç sayısı günlük bin 800’e, yaya olarak giriş yapan kişi sayısı ise günlük 3 bin 500’e ulaştı. Çobanbey’in yanı sıra Cinderes, İdlib, Azez, Maare, El-Bab ve Soran’da da çalışmalar sürüyor. Bu merkezlerin hizmete hazır hale getirilmesi ile toplam 2 bin 857 imalathanede 250 bin kişi istihdam edilecek. Böylece güvenli bölgenin ekonomik yükü büyük oranda giderilmiş olacak. Sağlanan istihdam, bölgeye dönüş anlamını da taşıyor. Dönüşlerin en somut göstergesi Çobanbey'in hızla artan nüfusu. Harekât öncesinde 7 bin olan nüfus 7 yılda 80 bini aştı.