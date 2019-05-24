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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çocuk Dostu Turizm

Profesyonel otelciler bu yıl “Çocuk Dostu Turizm” belgesi alabilmesi için çalışmalara başladı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya'da çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı ve güven içinde olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri turistik ortamların oluşturulması konusunda önemli rol üstlendiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca,
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca,

Bu doğrultuda Ankara'da gerçekleştirilen Çocuk Dostu Turizm Konferansı'na katılarak Türkiye'de Çocuk Dostu Projesi'ne destek olduklarını anlatan Atmaca, Antalya'da da Genel Müdürlüğünü üstlendiği otele "Çocuk Dostu Turizm" belgesi verildiğini belirtti.

5 OTELDE BELGE VAR

Türkiye genelinde 5, Akdeniz bölgesinde ise bir otel, “Çocuk Dostu Turizm” belgesine sahip. Bu sayının kısa sürede artacağını belirten Atmaca, çok sayıda başvuru olduğunu söyledi.

Atmaca, “Geleceğimiz çocuklar, turizmin de geleceği çocuklar. 'Biz bu işin neresindeyiz' diye düşünerek, böyle bir çalışmayı başlatıyoruz. Günde 300-400 çocuk misafirimiz oluyor, liseden gelen genç çalışanlarımız var. Hem misafirlerimiz hem de çalışanlarımız için yararlı bir çalışma olacak” ifadelerini kullandı.

UZMAN KİŞİLER DENETLEYECEK

  • İş sözleşmelerinde çocuğa karşı şiddet ve çocuk hakları konusuna yer verilecek. Seyahat edenlere çocuğa şiddetle ilgili bilgi sağlanacak. Personele yönelik de eğitimler verileceğini aktaran Atmaca, kriterlere uygun davranan tesislerin belgeyi almaya hak kazanacaklarını kaydetti. Atmaca, kriterleri uygulama aşamalarının uzman kişilerce değerlendirileceğine de işaret etti.

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