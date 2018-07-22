Ekonomi Çoğulcu yaklaşımıtemsil ediyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çoğulcu yaklaşımı temsil ediyoruz

Sadece kadınların değil, ailenin ve tüm toplumun huzuru ve refahı için çalıştıklarını söyleyen KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, “Kadınların, giyim kuşam tarzından etnik kimliğine ötekileştirilmelere tabi tutulduğu bir Türkiye’den, kimsenin giyim tarzına, yaşam biçimine, aidiyetlerine bakılmaksızın çoğulcu bir yaklaşımla buluşabildiği bir topluluğu temsil eder hale geldik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sümeyye Erdoğan Bayraktar
Sümeyye Erdoğan Bayraktar

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Başkanı Sare Aydın Yılmaz’ın milletvekili olması nedeniyle dün İstanbul’da olağanüstü toplandı ve yeni genel başkanını seçti. 3 yıla yakın bir süredir KADEM’in yönetim kurulunda görev yapan Saliha Okur Gümrükçüoğlu, genel başkan seçildi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı Genel Kurul’da konuşan KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadın erkek ayırım yapmadan herkese seslendiklerini belirtti. Bayraktar, “Nihayetinde amacımız sadece kadınların değil, ailenin ve tüm toplumun huzuru ve refahı. Bu uğurda çalışan, Yönetim kurulumuz, idari birimlerimiz, ülkemizin dört bir yanındaki yurtlarımız, gücümüze güç katan tüm temsilciliklerimiz ve tüm gönüllülerimiz ile beraber büyük bir aile olmak umut verici” dedi.

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KADEM’de kadınların sorunlarına çözüm bulmak için büyük bir çabanın içinde olduklarına dikkati çeken Bayraktar, kadın konusunun sadece kadınları değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini söyledi. Paradigmaları değiştiren, yerleşik kalıpları yıkan bir bakış açısıyla, kadının toplumda hakettiği konuma gelmesinin önünde engel olan algıları dönüştürmek için çalıştıklarına değinen Bayraktar, şunları kaydetti: “ Nihayetinde amacımız sadece kadınların değil, ailenin ve tüm toplumun huzuru ve refahı. Kadınların, giyim kuşam tarzından etnik kimliğine ötekileştirilmelere tabi tutulduğu bir Türkiye’den, kimsenin giyim tarzına, yaşam biçimine, aidiyetlerine bakılmaksızın çoğulcu bir yaklaşımla buluşabildiği bir topluluğu temsil eder hale geldik.”

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