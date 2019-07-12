Ekonomi Çok akıllıca bir yatırım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çok akıllıca bir yatırım

THY ve Lufthansa'nın ortak girişimi SunExpress, Antalya Havalimanı'nda uçak bakım/onarım merkezi kuracak. Antalya Havalimanı'nda yapacakları yatırımına ilişkin bilgi veren SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, turizm sezonunu ve Türkiye'deki yatırım ortamını da değerlendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

ÇOK ETKİLEYİCİ BİR TESİS

İstanbul Havalimanı'na ilişkin görüşlerini paylaşan Jens Bischof, projenin hayata geçirilmesinin ülkenin ekonomik kalkınması açısından çok akıllıca bir karar olduğunu ifade etti. Bischof, “İlk olarak şahane bir tesis olduğunu söylemeliyim. Modern, çağdaş, sadece büyüklük olarak değil operasyonel olarak da çok etkileyici bir tesis. İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmek benim için de çok keyifli bir tecrübeydi. Türkiye'nin jeostratejik konumu dikkate alındığında THY'nin bu havalimanından çok fayda sağlayacağı açık. Özellikle uluslararası transit uçuşlar Türkiye'nin refahında çok büyük etkiye sahip olacak" diye konuştu.

Jens Bischof

ANTALYA’DA BİR İLK OLACAK

Antalya Havalimanı'nda kuracakları uçak bakım/onarım merkezin Antalya'da ilk olacağını ve ilk etapta kendi uçaklarına sonrasında ise diğer firmalara hizmet vereceğini anlatan Bischof, “Antalya bölgesine ciddi miktarda bir yatırım yapacağız. Bu yatırımla hem yerel ekonomiyi desteklemiş hem de bu bölgeye duyduğumuz koşulsuz ve tam güveni göstermiş olacağız” dedi.

  • TÜRKİYE’YE İNANIYORUZ
  • Uçak Bakım-Onarım Merkezi Projesi’nin onay aşamasında olduğunu aktaran Jens Bischof, bu yıl içinde temel atıp 2021-2022 sezonunda hizmete açmayı öngördüklerini söyledi. Bischof, “Türkiye’ye inanıyoruz, burası bizim evimiz ve yerel turizm endüstrisini beslemeye devam edeceğiz. Teşvikler çok önemli ve en kritik kısma, turist getiren hava yolu şirketlerine de verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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EKONOMİ
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