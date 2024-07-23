Çok kazanana vergi ikinci pakette

AK Parti kaynakları, düzenlemenin ekim ayındaki pakete ekleneceği bilgisini verdi. Düzenlemeyle Hazine'ye 35 milyar liralık ek gelirin sağlanacağı bildirildi. Avukat, kuyumcu, doktor gibi çok kazanan meslek gruplarından yüzde 20'lik vergisi kesinti öneren düzenleme gelen tepkiler nedeniyle paketten çıkarılmıştı.
HASILAT TESPİTİ YAPILACAK
Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefleri ile serbest meslek kazançlarına ise asgari Gelir Vergisi geliyor. Ticari ve serbest meslek mükelleflerinin yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri vergiye tabi kazançlarının hasılatlarının yüzde 5'inden az olması halinde, aradaki fark üzerinden tarifeye göre vergi hesaplanacak. Doktor, avukat, diş hekimi vb. serbest meslek kazancı elde edenlerden hasılat kontrolü ve beyanları ile hasılat kontrolleri sırasında elde edilen verilere göre tespit edilen kazançları arasında yüzde 20'den fazla fark bulunması halinde izah istenecek. İzahı yeterli görülmeyenlere hasılat tespitlerine göre belirlenen kazanç üzerinden vergi alınacak.