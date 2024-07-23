Çok kazanana vergi ikinci pakette

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari kazanç mükellefleri ile serbest meslek kazançlarına ise asgari Gelir Vergisi geliyor. Ticari ve serbest meslek mükelleflerinin yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri vergiye tabi kazançlarının hasılatlarının yüzde 5'inden az olması halinde, aradaki fark üzerinden tarifeye göre vergi hesaplanacak. Doktor, avukat, diş hekimi vb. serbest meslek kazancı elde edenlerden hasılat kontrolü ve beyanları ile hasılat kontrolleri sırasında elde edilen verilere göre tespit edilen kazançları arasında yüzde 20'den fazla fark bulunması halinde izah istenecek. İzahı yeterli görülmeyenlere hasılat tespitlerine göre belirlenen kazanç üzerinden vergi alınacak.