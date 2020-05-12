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Ekonomi Yüzde 30 vergi getirildi Aralarında altın ve beyaz eşya da var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çok sayıda ithal ürüne yüzde 30 ilave gümrük vergisi getirildi

Yüzde 30 vergi getirildi: Aralarında altın ve beyaz eşya da var

Altın, mücevher, bazı elektronik ev eşyaları ve makinelerin de içinde bulunduğu çeşitli ithal ürünlere 30 Eylül’e kadar yüzde 30’a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda yerli sanayinin, artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla bazı ürünlere ilave gümrük vergisi uygulanması kararlaştırıldı.

YÜZDE 30'LUK İLAVE VERGİ

Buna göre, altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletleri, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar ile bazı muhtelif ürünlere 30 Eylül’e kadar geçici olarak yüzde 30’a varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi.

  • Bu ürünler için 1 Ekim’den itibaren ise yüzde 25’e kadar değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanması hükme bağlandı.
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