Ekonomi Corolla Hybridden "Toyota Hybrid Challenge"
OTOMOTİV

Corolla Hybrid'den "Toyota Hybrid Challenge"

Hibrit otomobillerin yakıt tasarrufuna nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymayı amaçlayan yarışma, 19 Eylül-24 Ekim'de düzenlenecek.

Haber Merkezi AA
Corolla Hybrid
Corolla Hybrid

Toyota yakıt tasarrufuna katkısını "Toyota Hybrid Challenge" ile ortaya koyuyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, marka, Türkiye'de hibrit teknolojisinin en önemli özelliklerinden biri olan düşük yakıt tüketiminin bilinirliğinin en üst seviyeye çıkması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Birbirinden ünlü sürpriz 6 isim, Toyota'nın Türkiye Youtube kanalında "Toyota Hybrid Challenge" yarışma programı ile 6 hafta boyunca mücadele edecek ve en az yakıt tüketimini sağlayarak en iyi hibrit deneyimini elde etmeye çalışacak. Yayınlar ile eş zamanlı olarak tüm Türkiye, Toyota Plazalar'da bu isimlere meydan okuyacak.

  • Katılımcılar, Toyota Plazalar'a gelip Corolla Hybrid ile test sürüşü yapacak ve en düşük yakıt tüketimini sağlamaya çalışacak. En az yakıt tüketimini sağlayan isimler ise sürpriz ödüllerin sahibi olacak. Bu yarışmaya katılmak isteyenler bulundukları illerdeki Toyota Plazalar veya toyota.com.tr üzerinden başvuru yapabilecek.

En düşük yakıt tüketimi birinciyi belirleyecek

Hibrit otomobillerin yakıt tasarrufuna nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymayı amaçlayan yarışma, 19 Eylül-24 Ekim'de düzenlenecek. Yarışmaya katılacaklar test sürüşlerini belirlenen rotada 8 kilometre veya minimum 10 dakika üzerinden yapacak.

30 dakikayı aşan sürüşler yarışmaya dahil edilmeyecek. Her katılımcı sadece kendilerinin katılım gösterdikleri Toyota Plaza'da yarışan diğer katılımcılar ile yarışacak. Yarışmacılar arasında en düşük yakıt tüketimi birinciyi belirleyecek.

  • Yakıt tüketiminin eşit olması durumunda ise parkur sürüşünde en yüksek oranda elektrik kullanımı ile yarışı tamamlayan birinci olarak ilan edilecek.

Bu iki kriterin de eşit olması durumunda ise ortalama hız değerine bakılacak. Hız limitleri dahilinde olmak kaydı ile en yüksek ortalama hız değerine ulaşan yarışmacı galibiyete ulaşacak ve sürpriz ödülün sahibi olacak.

Sumudica'dan hakem Ali Şansalan'a tepki
SPOR
Sumudica'dan hakem Ali Şansalan'a tepki

İstanbul Valiliği: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildi
GÜNDEM
İstanbul Valiliği: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi binasının tahliyesine karar verildi

3 gün sonra avcılar tarafından bulundu: Ormanda meyve yiyip dere suyu içtim
GÜNDEM
3 gün sonra avcılar tarafından bulundu: Ormanda meyve yiyip dere suyu içtim
Yaşananları artık görün

Yaşananları artık görün

​Çin Başkonsolosluğu önüne yüzlerce kişi geldi.
Yunan işgaline dur dediler

Yunan işgaline dur dediler

​Libya, Doğu Akdeniz'deki gasp girişimleri için nota verdi.
Bir gece ansızın gelebiliriz

Bir gece ansızın gelebiliriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusu için net mesaj.
Tahliye kararı

Tahliye kararı

Depremde hasar gören Çapa Diş Hekimliği taşınıyor.
Maç tekrarı yok

Maç tekrarı yok

​TFF, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti.
Hakemliği bitti

Hakemliği bitti

​Olay hakem Arslanboğan'nın sözleşmesi feshedildi.
Market alışverişinde yeni dönem

Market alışverişinde yeni dönem

Vatandaş artık hangi ürünü nereden kaça alacağını görecek.
Terlik atan anneye <br>7500 TL ceza!

Terlik atan anneye
7500 TL ceza!

Çocuğunun dişlerini kırmıştı, eşi boşanma davası açtı
"ABD istihbaratı oradaydı"

"ABD istihbaratı oradaydı"

​Darbeci Sisi'nin adamı FETÖ elebaşıyla görüşmesini anlattı.
'Kapıdaki' büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
Türkiye'de ilk kez<br> kitlesel olarak üretildi

Türkiye'de ilk kez
kitlesel olarak üretildi

20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak.
Leyla Güven'e fezleke!

Leyla Güven'e fezleke!

"Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya da katılımlar olacak" demişti.
3.5 liraya da<br> var 10 liraya da

3.5 liraya da
var 10 liraya da

​Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor. İşte nedeni...
O kilise yıkılacak!

O kilise yıkılacak!

Sırplar Fata Ninenin bahçesine izinsiz inşa etmişti AHİM son kararı verdi.
Depremden en fazla<br>etkilenecek ilçe

Depremden en fazla
etkilenecek ilçe

​Bina yaş ortalaması ve faya yakınlığı korkutuyor.
TBMM açılışında olmayacak

TBMM açılışında olmayacak

Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine istirahatini uzatacak.
Çiğnemeden<br>sarımsak yuttu

Çiğnemeden
sarımsak yuttu

Az kalsın canından oluyordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.