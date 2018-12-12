Çözüm yerli market

Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır" dedi.

PERDER İstanbul ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) etkinliğinde konuşan Avdagiç, "Yerli Market Haftası Fuarı bana büyük bir heyecanla kutladığımız Yerli Mallar Haftası’nı hatırlattı. O zamanlar, okula basit, yüksek niteliklere sahip olmayan ürünler ancak götürebilirdik" şeklinde konuştu.

SOSYAL DENGE İÇİN

Avdagiç, yerli marketlerin sosyal dengenin de mimarları olduğunun altını çizerek "Halkın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasının teminatıdır. Bu da toplumsal barış için son derece önemlidir" diye konuştu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek ise "Yerli Market Haftası sinerjimizi arttırıyor. Bu girişim sektörde ve tüketici nezdinde önemli bir noktayı yerlilik ve yerli üretim konusunu gündeme getiriyor” dedi.