Ekonomi Çözüm yerli market
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çözüm yerli market

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avdagiç, 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) etkinliğinde konuştu.
Avdagiç, 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) etkinliğinde konuştu.

Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "Yerli Market Haftası, yerli ve milli bir sorumluluğun adıdır" dedi.

PERDER İstanbul ve Pin Fuarcılık (PİN Grup) organizasyonuyla bu yıl 4. kez gerçekleşen Yerli Market Haftası (YMH) etkinliğinde konuşan Avdagiç, "Yerli Market Haftası Fuarı bana büyük bir heyecanla kutladığımız Yerli Mallar Haftası’nı hatırlattı. O zamanlar, okula basit, yüksek niteliklere sahip olmayan ürünler ancak götürebilirdik" şeklinde konuştu.

SOSYAL DENGE İÇİN

Avdagiç, yerli marketlerin sosyal dengenin de mimarları olduğunun altını çizerek "Halkın uygun fiyatlı ürüne ulaşmasının teminatıdır. Bu da toplumsal barış için son derece önemlidir" diye konuştu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek ise "Yerli Market Haftası sinerjimizi arttırıyor. Bu girişim sektörde ve tüketici nezdinde önemli bir noktayı yerlilik ve yerli üretim konusunu gündeme getiriyor” dedi.

/**/
Fransa diken üstünde

Fransa diken üstünde

Strazburg'da silahlı saldırı meydana geldi: Ölü ve yaralılar var.
Denizli adayını geri çekti

Denizli adayını geri çekti

MHP kararın ​ittifak görüşmeleri kapsamında olduğunu açıkladı.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

​Meteoroloji yağışın etkili olacağı bölgeleri açıkladı.
Tek tek herkese sordu

Tek tek herkese sordu

​Galatasaray-Porto maçında unutulmaz anlar.
Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Aslan artık Avrupa Ligi'nde

Schalke kazandı, G.Saray yoluna devam etti.

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Darbe zihniyetinden kurtulamıyorlar

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine AK Parti'den yanıt.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu, Rize'deki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kritik görüşme bugün

Kritik görüşme bugün

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü şehit oldu

Makamında silahlı saldırıya uğrayan Altuğ Verdi kurtarılamadı.
Emlak Bankiçin tarih verdi

Emlak Bankiçin tarih verdi

​Bakan Albayrak, yeniden yapılandırmanın başladığını açıkladı.
Rize Valisi:Saldırı sebebi tayin

Rize Valisi:Saldırı sebebi tayin

Emniyet Müdürü'ne silahlı saldırının detayları belli oldu.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

İngiltere hükümeti Brexit'i oylamak için toplanacak.
ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM, 18 Kasım'da yapılan sınavın sonuçlarını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.