Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da 97 tesisin açılışını yapacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ev sahipliğini Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir yapacak. Bakanlıklar ile Bağcılar Belediyesi'nin yaptığı ve aralarında Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası, Bağcılar Hükümet Konağı, okullar, spor kompleksleri, yaşam merkezleri, park ile camilerin de bulunduğu 97 tesisin toplu açılışı öncesi konuşan Özdemir, tarihi bir gün yaşandığını söyleyerek katkılarından dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

"E-spor merkezi, gençlerin ikinci adresi olacak"

Dijital çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezi'nin Türkiye'nin en büyük e-spor merkezi olacağını belirten Özdemir, "İki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek. Yüksek teknolojik cihazlarla donatılmış bu alanda gençler, dijital dünyada yeteneklerini sergileme imkanı bulacak" diye konuştu.

"Ulu çınarların kaliteli zaman geçireceği özel bir mekan"

Beş katlı inşa edilen Yaşlı Yaşam Merkezi'nin ise kuşakların kaliteli zaman geçireceği modern bir tesis olarak ilçeye kazandırıldığını aktaran Özdemir, "Toplam 6 bin metrekareden oluşan alanın 500 metrekaresinde oturum alanına, 5 bin 500 metrekare ise bahçeye sahip bulunuyor. Ulu çınarlarımız her türlü donanıma sahip modern tesiste sakin, rahat ve huzurlu bir ortamda hoşça vakit geçirecekler. Torunlarıyla birlikte Kur'an öğrenme ve okuma, kütüphane, el işi, müzik, takı, hobi, akıl oyunları, resim ve sanat atölyelerinde hoşça zaman geçirecekler. Kullanışlı tesiste kuaför salonları, kafeler, duş alanları ile dinlenme, fizik tedavi, egzersiz, beslenme ve diyet odaları da yer alıyor. Yine sağlık görevlisi, psikolog, diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, yaşlı bakım elemanları hizmet verecek. Geniş yeşil alanların yer aldığı tesiste ayrıca yürüyüş yolları, dinlenme amaçlı oturma grupları, süs çiçekleri, ağaçlar, park ve havuz bulunuyor. Tesisin bahçesinde çocuk oyun alanı ile küçük bir amfi tiyatro da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

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