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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bizim de uçak gemimiz olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de uçak gemimiz olacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ikinci yılının değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu için çalışmalar sürüyor.
Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu için çalışmalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

  • Savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalarda yerli ve milli uçak gemisiyle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Erdoğan "Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor

"BU İŞİN ŞAKASI YOK, KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayisine yönelik yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Milli İHA motorumuz PD-170 ilk uçuşunu ANKA platformu ile yaptı. Atmaca seyir füzemizin de testlerinde sona gelindi. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Ülkemizin en önde olduğu alanlardan zırhlı araçlardan bin 800'ü birimlere teslim edildi.

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi
EKONOMİ
Türkiye’nin ilk yerli savaş uçak gemisi havadan görüntülendi

Şu anda tam olmasa da, yarım da olsa bizim de bir uçak gemimiz var. Şimdi bunun tamamını yapacağız. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz, denize indi. Şimdi bir, iki tane daha alma gayretinde olacağız.

İlk uçak gemimiz denizde
GÜNDEM
İlk uçak gemimiz denizde

Yeni tip denizaltı kapsamında Piri Reis havuza çekildi, bizzat o işi yaptık. Savaş gemilerimizin bakımları için inşa ettiğimiz 10 bin ton kaldırma kapasitesine sahip yüzer havuzumuz İzmir'e teslim edildi. Bu işin şakası yok, kararlıyız olacak."

Uçak gemimiz göründü
EKONOMİ
Uçak gemimiz göründü

OYNAT 01:33
"İnşallah uçak gemimizi de yapacağız"​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilen, Kınalıada korvetinin denize indirilmesi ve İstanbul fırkateyninin inşa başlangıç törenine katılarak, konuşma yaptı.

İşte ilk uçak gemimiz: TCG Anadolu
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İşte ilk uçak gemimiz: TCG Anadolu
Uçak ve helikopter gemimiz TCG Anadolu'nun inşaası sürüyor. Şanlı Türk Donanmamızın amiral gemisinin 2021'de denizlerde olması planlanıyor. İşte İlk uçak gemimizin teknik özellikleri.

Erdoğan’dan uçak gemisi müjdesi
OYNAT 01:11
Erdoğan’dan uçak gemisi müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık biz kendi uçak gemimizi yapacak hale geleceğiz. Türkiye kendi uçak gemisine de sahip olacak. İnanırsanız, azmederseniz başarırsınız" dedi.


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