Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde konuştu. Erdoğan, "AB'ye net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak, cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.

Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.

Türkiye 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine varan bir ülkedir.

AB'ye net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak, cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir.

Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir.
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