Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/KCbmw6wKvb
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/KCbmw6wKvb— Yeni Şafak (@yenisafak) January 15, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
(Batı Kipaş Kağıt Fabrikası) Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.
Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.
Türkiye 500 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşan, sanayi üretim endeksi yüzde 144 seviyesine varan bir ülkedir.
AB'ye net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak, cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir.
Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir.