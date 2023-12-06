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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon için tarih verdi: Çok hızlı düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlattık. Fiyatlarda yavaşlama trende dönüştü. Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak" diye konuştu. Erdoğan 'Yıllık enflasyon çok hızlı bir şekilde düşecek' diyerek haziran ayını işaret etti.

Seren Som
Seren Som
13:31 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Vatandaşın en az enflasyon kadar merak ettiği bir başka husus da pazardaki fiyat istikrarsızlığı. Özellikle internet pazarında karşı karşıya kaldığımız bu durumla aynı mahallede, aynı semtte, yan yana iki markette bile karşılaşabiliyorsunuz. Enflasyonun yanı sıra piyasadaki bu fırsatçılıkla mücadele konusunda neler var mücadele planınızda?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

"Fırsatçılıkla mücadele, fahiş fiyat artışlarıyla mücadele noktasında denetim ve cezai uygulama görevlerimizi yapıyoruz. Bunu yaparken de ilgili kurumlarımız enflasyonla mücadele programına uygun biçimde koordineli çalışıyor.

'Ciddi tedbirler aldık'

Bir yandan da arz, talep, stok, ihracat, ithalat verileri hemen hemen her gün kontrol ediliyor. Piyasada yokluk oluşmaması buna bağlı olarak da fahiş fiyat artışları oluşmaması noktasında ciddi tedbirler aldık ve 6 aydan bu yana piyasada hiçbir mal sıkıntısı yaşanmadı. Fahiş fiyat artışı yaptıkları tespit edilen sektörlerin üzerine bakanlıklarımız hızlı ve organize bir şekilde gidiyor. Gayrimenkulde otomotivde ciddi fiyat düşüşleri oldu.

100 bine yakın işletme fiyat indirim kampanyasına katıldı

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle fiyat indirim kampanyası çağrımız da etkili oldu. 100 bine yakın işletme bu noktada katılım gösterdi. Esasında biz enflasyonu dizginleyerek, beklentileri yöneterek, kalıcı bir şekilde dezenflasyon sürecini başlatmış durumdayız. Bazı ürünler bazında farklı mecralarda farklı fiyatlar olabiliyor. Bunu tamamen kontrol etmek, yönetmek, idari kararlarda pek olası değil. Onun yerine bizim için önemli olan genel anlamda ekonominin tamamına hakim fiyat seviyesindeki artışların yavaşlamasıdır. Şu anda yavaşlama başladı. Bu bir trende dönüştü.

'Haziran sonrası yıllık enflasyon düşecek'

Önümüzdeki aylarda bu çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Baz etkisiyle Haziran ayına kadar yıllık enflasyon yüksek kalacak. Bir de para politikası gecikmeli çalışıyor. Haziran sonrası çok hızlı bir şekilde yıllık enflasyon düşecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu her an iflas bayrağını çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu her an iflas bayrağını çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 44. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''İsrail Başbakanı Netanyahu şu anda iflas ile baş başa kalmış bir durumdadır. Her an iflas bayrağını çekebilir. Sadece Netanyahu’nun değil, beraberlikteki kadronun da zulümlerine göz yuman bir Batı var" açıklamasında bulundu. İsrail istihbarat örgütü Mossad’ın aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerde Hamas yöneticilerine suikast hazırlığı yaptığı haberlerine ilişkin iddialara tepki gösteren Erdoğan; "Bunun faturasını çok ama çok ağır öderler" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-HEDEP yakınlaşmasına tepki: Bu oyunu daha önce de gördük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-HEDEP yakınlaşmasına tepki: Bu oyunu daha önce de gördük

Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da aday olacak isimler için, "Çok nitelikli arkadaşlarımız mevcut ve en iyisine karar verip milletimizin huzuruna çıkıp destek isteyeceğiz" açıklamasında bulundu. CHP ve HEDEP yakınlaşmasına da tepki gösteren Erdoğan "Öpülen ellere, gönderilen selamlara bakılırsa CHP de nikah tazeleme konusunda bir hayli hevesli. Bu hevesi gördüklerinden olsa gerek “ne koparırsak kardır” taktiğini devreye almışlar anlaşılan. Biz bu oyunu daha önce de gördük. Bunlar nasıl genel seçim öncesi terör örgütleri dahil birçok odakla iş tuttularsa yine aynısını yapacaklar. Türkiye’nin karşısında konumlananlarla yan yana gelmek bunlar için sorun değil. Amaca ulaşmak için her yolu mübah sayar bunlar. İlkeli siyaset bunların kitabında yer almaz." dedi.


#Enflasyon
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ekonomi
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