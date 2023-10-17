Cumhurbaşkanı Erdoğan kalkınmada yol haritasını açıkladı: 5 ana eksenden oluşuyor

Ekonominin 5 yıllık yol haritasını belirleyecek 12. Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kalkınma planına göre; 2028'de enflasyonun yüzde 4,7'ye, işsizliğin yüzde 7,5'e düşürülmesi hedefleniyor. 2028'de GSYH'nin 1 trilyon 589 milyar dolar, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefi dikkat çekiyor.