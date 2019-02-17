Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik Vakfına hibe edeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatlara ilişkin, "Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"31 Mart'ta ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmalıyız. Bizler sizlerin huzuru ve güveni için çalışıyoruz.

Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz

Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir.

HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. Bay Kemal sen bunlarla nasıl kol kola giriyorsun. İyi Parti, Saadet Partisi siz nasıl kol kola giriyorsunuz?

AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 milyar 172 milyonu aşan yatırım

Bizim farkımızı görmek isteyen gelsin Afyonkarahisar'a baksın. CHP Ankara'da rant kavgası verirken, biz insanımızla kucaklaşıyoruz. Karşımızda zillet, illet ittifakı var. Biz Afyon'da 1 milyar 172 milyonu aşan 118 kalem hizmetin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Afyon'a toplam 21,5 katrilyon yatırım yaptık.

Cumhur İttifakı dosta güven, düşmana korku salacak

Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz.

Hızlı trenle Afyonkarahisar ile İstanbul arası 3,5 saat

Hızlı trenle Afyonkarahisar ile Ankara arası 1,5 saate, İstanbul arası 3,5 saate, İzmir arası 2 saate düşecek.

31 Mart seçimleri

Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davalara ilişkin, 'Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir' açıklamasında bulundu.
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