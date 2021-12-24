Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kripto para yasası hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle buluşmasında konuştu. Ekonomi gazetecileriyle buluştuğu toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini istedi. Toplantı sırasında kripto para çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, basına kapalı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda ekonomi ile ilgili önemli mesajlar veren Erdoğan "Dövizdeki düşüş sürecek mi?" sorusuna "Hızla indi, daha da insin telaşına kapılmayalım. İhracatçıyı, sanayiciyi korkutmamalıyız. Dövizdeki düşüş kademeli, yavaş yavaş gitmeli. Kur stabilizasyonu önemli" cevabını verdi.

  • Erdoğan, fahiş fiyatlarla ilgili, "Elimizdeki tüm imkanlarla üzerlerine gideceğiz" dedi.

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"Kripto para düzenlemesini bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz"

Erdoğan, kripto para düzenlemesiyle ilgili de şu bilgiyi verdi: "Geç kalamayız, bir an önce Meclis'e sevk edeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sohbet toplantısında konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurun yükselmesiyle birlikte ardı ardına zam yapanlara seslendi. Erdoğan, 'Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağımızı ilgili bakan arkadaşlarımla beraber de hatırlatmak istiyorum. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz.' diye konuştu.

Swap açıklaması

Erdoğan, "Yeni swap anlaşmaları olacak mı?" sorusuna ise "Körfez ülkeleri, Azerbaycan ve uzak bölgelerle görüşüyoruz" yanıtını verdi.

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