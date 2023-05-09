Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlarımız müsterih olsunlar onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur

"Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz