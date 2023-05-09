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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memurlarımız müsterih olsunlar onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var" dedi.

13:18 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memura ek zam müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz
" dedi.

"Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Erdoğan, "
Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız.
Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak" ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Memur
#Zam
21 dakika önce
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