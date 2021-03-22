Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit: TL'de pozisyon almayacağız

Rekor faiz artışları ile tepkilerin odağında yer alan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması bazı yabancı finans kuruluşlarını rahatsız etti.

İngiliz gazetesi Financial Times, Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğine yönelik yayınladığı haberinde “Merkez Bankası’nın başına daha düşük faiz oranları için lobi yapan bir akademisyen getirildi” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Yüksek kur hevesleri boğazlarında kaldı: Bakan'ın açıklamaları ile dolar hızla düşüşe geçti

Türkiye düşmanlığı ile bilinen Yatırım Uzmanı Timothy Ash ise Twitter hesabından yeni Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve Türkiye piyasalarını tehdit etti.

Yatırım Uzmanı Timothy Ash

Ash, ‘Kavcıoğlu’nun piyasalar tarafından cezalandırılacağını ve Naci Ağbal'dan daha fazla faiz artırımı yapmak zorunda bırakılacağını’ yazarak Türkiye ekonomisine yönelik kur operasyonunun sinyalini verdi.

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8,38 SEVİYESİNE KADAR TIRMANIP HIZLA GERİLEDİ

Peş peşe yapılan açıklamaların ardından gece saatlerinde Asya piyasalarında yüzde 16 artışla 8,38 seviyelerine kadar yükselen doların ateşi ise Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın piyasalara yönelik sabah saatlerinde verdiği mesajlar ile söndü.

Bakan Elvan'ın serbest piyasa mekanizmasından taviz verilmeyeceğine yönelik mesajı sonrası dolar hızla gerilemeye başladı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÜZERİNDEN 'TÜRK LİRASI'NDA POZİSYON ALMAYACAĞIZ' TEHDİDİ

Döviz kurları üzerinden Türkiye'ye yönelik operasyon piyasalara verilen mesajlarla boşa çıkarken bir tehditvari açıklama da İsveç merkezli uluslararası yatırım bankası Nordea’nın küresel strateji şefi Andreas Steno Larsen'dan geldi.

Andreas Steno Larsen

Larsen Twitter’da yaptığı değerlendirmede,“Erdoğan Merkez Bankası’nı yönettiği sürece Türk Lirası’nda hiçbir zaman boğa pozisyonu (iyimser pozisyon) almayacağız” dedi.