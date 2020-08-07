Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a destek: Yetişemediği üzüme koruk diyorlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde üçüncü cuma namazı eda ediliyor. https://t.co/p5KtVibDNP — Yeni Şafak (@yenisafak) August 7, 2020

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bakın dünyada şu anda ekonomik gelişmeleri şöyle bir gözden geçirecek olursanız, başta Amerika olmak üzere Rusya, bunun yanında Avrupa bütün bunlara baktığımız zaman ekonomide koronavirüs seyrinden sonra çok ciddi zikzakların olduğunu görürsünüz. Burada tüm samimiyetimle, ben içerideki düşmanları zaten gündeme getirmek istemiyorum. Bize zaten dışarıdakiler yetiyor. İçeridekiler de pompalama görevi ifa ediyorlar.

HAYAT Erdoğan'dan Ayasofya çıkışı önemli açıklamalar: Türkiye dimdik ayakta, 105 milyar dolar döviz rezervimiz var

"TÜRKİYE BİR TIRMANIŞTA"

Çok açık samimi bir şey söylüyorum. Biz 2002 Kasım'ında göreve geldik. Göreve geldiğimiz zaman sizler de yazılı ve görsel medya olarak size söyleyeceğim rakamlara dikkat edin. 2002'de milli gelirimiz 236 milyar dolardı. Fakat 2019'da toplam milli gelirimiz 754 milyar dolara çıktı. Bakın nereden nereye. Fert başı milli gelir o zaman 3 bin 581 dolardı ve bu rakam 2019'da 9 bin 127 dolara çıktı. Bunun dışında otomobil noktasında satışlara bakalım.

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Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Türkiye bir tırmanışta. Bizim bu tırmanışımızı görmek istemeyen, gözü olup da görmek istemeyenler var. Ben belgelere dayalı konuşuyorum. Mesela sadece açılan şirket sayılarına bakıyorsunuz 30 bin 842 iken, şu anda 2017 itibariyle 85 bin 265 adet şirket açılmış.

OYNAT 01:10 Bahçeli'nin Akşener daveti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili davetine ilişkin konuştu. Erdoğan, 'Yadırgadığım bir davet değildir. Olabilecek en makul çizgide davettir. Ne kadar birlik beraberlik artarsa, hele ki HDP ile terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle zaten böyle bir davet de gerçekleşmiştir diye düşünüyorum. BiP'te paylaş

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"TÜRKİYE ADETA BİR UÇUŞUN İÇERİSİNDE"

Tabi bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı, şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz.

Göreve geldiğimizde hatırlayın, Türkiye'nin IMF'ye olan borcu neydi? 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 ne oldu? Biz IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Bizim IMF'ye borcumuz yok, sıfır. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Akşener'in davetine ilk yorum

"KİMSE HALKIMIZI YANILTMAYA ÇALIŞMASIN"

Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.

Samimiyetle bir şey söylüyorum. Türkiye'de 17 yıl önce terörle verilen mücadeleyi bir düşünün. Ve bu terörle mücadelede 17-18 yıl önce neredeydik. Bugün neredeyiz? Terörle mücadele ücretsiz yapılmıyor. Ciddi manada harcamalarımız oluyor. Savunma Sanayiinde çok ciddi harcamalar yaptık mı? Yaptık. Bizim savunma sanayinde düşünün, yerli milli de yüzde 20 iken biz bunu yüzde 70'lere çıkardık.

AA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İHA'larla, SİHA'larla gerek içerde, gerek Suriye'nin kuzeyinde, gerek barış pınarı harekatında çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Biz Libya'ya zevk için gitmedik. Libyalı kardeşlerimiz, özellikle Türkiye'yi davet ettiler. Ve orada da bizim kendi askerimiz var, aynı şekilde yine dost kardeşlerimiz var. Şu anda orada da bu mücadele sürüyor. Bu mücadeleyi de onurlu bir şekilde sürdürüyoruz.

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OYNAT 00:54 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı hazırlıkları tamamlandı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından kılınacak üçüncü cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya-i Kebir Camii etrafında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Namazı, Ayasofya-i Kebir Camii'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, belirlenen alanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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"YETİŞEMEDİĞİ ÜZÜME KORUK DİYORLAR"

Ekonomide bu söylenenlerin hepsi bir tarafa, benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar hepsi bunlar yetişemediği üzüme koruk diyorlar. Sen ülkeye bak. Türkiye nerede, batı nerede, dünya nerede...

İşte koronavirüste, biz 150'ye yakın ülkeye biz maskeden tuluma ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. bunlar bedelsiz olmuyor, bir şeyle olmuyor. Bunları görmüyor musunuz ya?

Böyle bir dönemde biz hastaneyi bitirdik. Bunlar neyle oluyor? Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor.

OYNAT 00:58 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk Bayram Namazı kılındı. 86 yıl sonra açılan camideki ilk bayram namazına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra binlerce vatandaş saf tuttu. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi: Camide yazıldı camide kalacak... Ayasofya'ya damgasını vuran levhalar Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde en ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazıldı. 7,5 metre boyundaki levhalar, Ayasofya Cami müzeye çevrildiğinde dışarı çıkarılmak istenir ancak levhalar kapılardan sığmaz...



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OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere çağrı: Camilerimizi ihmal etmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 'Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, gençler camilerimizde ne kadar secdeye kapanırsanız biliniz ki camilerimizle birlikte o kadar güçlü olacaksınız' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:56 Ayasofya Camii ilk günkü heyecanla dolup taşmaya devam ediyor Ayasofya Camii'sinin açılması üzerinden üç gün geçmesine rağmen hala ilk günkü heyecanla dolup taşıyor. İstanbul'da, okunan akşam ve yatsı ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. Caminin açılması üzerinden üç gün geçse de, ilk günkü heyecan devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi. 7'den 70'e sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak namaz kılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. BiP'te paylaş

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OYNAT 07:30 Dans sahnesi ve çöp istilasından Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfine 1934 yılında çıkarılan kararnameyle müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın dans gösterisine sahne olması skandalından, Yunanistan'la çıkan krizlere, konserlere, hükumet içi restleşmelere ve son olarak 'Kebir-i Camii Şerif' unvanını almasına uzanan hikayesi. BiP'te paylaş

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