Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "katılım finans" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de iyi noktalara ulaşmak için çalışmaları sürüyor. Bize karşı kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha da güçlendirdi'' dedi.