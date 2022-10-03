Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğandan "katılım finans" paylaşımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "katılım finans" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finansın, finansal sistem içinde hak ettiği yere gelmesi için üzerlerine düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa edeceklerini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan katılım finans paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından katılım finansa ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Katılım Finans Strateji Belgesi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım finansın, finansal sistem içerisinde hak ettiği yere gelmesi için üzerimize düşen sorumlulukları bundan sonra da ifa etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı. Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de iyi noktalara ulaşmak için çalışmaları sürüyor. Bize karşı kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha da güçlendirdi'' dedi.

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