Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY'ye 2053 tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı temsilcileriyle biraraya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, THY temsilcilerine 2053 tavsiyesinde bulundu.

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından bazı notlar:

"Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki, 300 havalimanına sefer düzenleyen THY dünyanın en çok noktaya uçan şirketi unvanına sahip. 12 milyar dolar değerindeki uçakları bünyesine katan şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyük. Aralık THY tarihinde bir rekordur. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacak.

Kamyonların arkasında ne yazar, "Tek rakibim THY".

Çocukluğumu hatırlıyorum eskiden mahalleden bir uçak geçerken sırt üstü yatar uçağın geçişini izlerdik. Türk Hava Yollarının amblemi turnayı temsil eder. Türk Hava Yolları sayesinde kimsenin boynu bükük kalmıyor. Çünkü herkes sevdiğine kolayca ulaşıyor.

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Şirketimiz havayolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki, otobüslerden ucuz fiyatlara uçaklarımız yolcu taşıyor. Nereden nereye.

THY'YE 2053 TAVSİYESİ

"THY sayesinde herkes sevdiklerine kolayca ulaşabiliyor. THY dünyanın en büyük havayolu şirketleriyle rekabet ediyor. yeni havalimanımızla birlikte THY'nin rekabet gücü, hizmet kalitesi, iş modeli daha da yükselecektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"THY'nin 2023 hedeflerine ulaşacağına eminim. Şirket yöneticilerine 2053 hedefleri için kolları sıvamalarını tavsiye ediyorum. Bugünden harekete geçmezsek 2053'ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla, THY'yi dünyanın en geniş uçak filosuna sahip şirketi haline getirmek hedefimiz olmalı."

"THY BİZİ GURURLANDIRIYOR"

"Tüm yabancı dostlarımız THY'den övgüyle bahsediyor. Bu da bizi gururlandırıyor. İnşallah daha iyi olacak. Dünya havayolu taşımacılığında hizmet standartlarının yükselmesinde THY'nin çok büyük katkısı vardır. Rekabet kaliteyi getirir. Rekabet devam ediyorsa orada kalite vardır. THY'nin atılımları şirketimizi bugünkü durumuna getirmiştir. Havayolları standartlarını görmek isteyen herkes THY'ye gelip bakacak. Türkiye'nin diğer alanlarda gösterdiği atılımlar önemli. Her gün dünyanın yüzlerce noktasına Türk bayrağını taşıyan THY'ye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek şirketimiz Türk Hava Yolları'dır."

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"THY'NİN YANINDAYIZ"

"Türkiye'nin TİKA'sıyla, Yunus Emre Enstitüsü ile, Kızılay'ı ile yurtdışında oluşturduğu o büyük fotoğrafın en önemli unsurlarından biri de THY'dir. Bizler daima yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. THY ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı sanayisinin gelişmesinde de büyük rol oynamaktadır. Şu anda en önemli sanayi şirketimizin kritik teknik bölümlerinde olanlar THY'nin teknik kısmında yetişmiş bireylerdir. Pilot yetiştirme programıyla, Türk Hava Kuvvetleri'nden beslenen şirketimiz artık orayı da besleyeceğine inanıyorum."

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