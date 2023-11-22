Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 11'inci büyük ekonomiyiz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi Kasım ayı toplantısı, “21'inci Yüzyılın Yüksek Teknoloji ve Yeşil Ekonomiye Dayalı Sanayisini Oluşturmak İçin Devlet-Özel Sektör İş Birliğini Geliştirmenin Önemi” ana gündemi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla gerçekleşti.





Cevdet Yılmaz, İSO kasım ayı Meclis Toplantısı'nda Türkiye'nin ekonomisindeki son 20 yılı değerlendiren konuşma yaptı.





Yılmaz konuşmasına Cumhuriyetin 100 yıllık birikimle ikinci yüzyıla baktıklarını ve bu perspektif içinde ilerlediklerini dile getirerek başladı.





"Türkiye ekonomisi, son 20 yılda ortalama küresel büyümenin üzerinde büyüdü"

Yılmaz, katılımcılara bir sunum yaparak, Türkiye ve dünyanın büyüme verilerini karşılaştırarak şu bilgileri verdi:





Türkiye son 20 yılda ortalama küresel büyümenin 1,5 katı oranında daha yüksek büyüme oranına ulaşmıştır. Son üç yıla baktığımızda dünya toplam yüzde 7, Türkiye ise aynı dönemde yüzde 20’ye yakın büyüdü. Büyüme tarafında güçlü bir büyüme gösterdik. Yüksek büyümeyle beraber dolar cinsinden kişi başı milli geliri yaklaşık üçe katlayarak 2022 sonunda 10 bin 659 dolara ulaştık. Yüksek 2003-2022 döneminde sanayi sektörümüzün yıllık ortalama yüzde 6,1 oranında büyürken, imalat sanayi yüzde 6,4 oranında büyümüştür. Bunu daha fazla özel sektörle başardık. Sanayi sektörü ortalama büyümeden daha fazla büyüdü ve 2023’te bu oran yüzde 23'e çıktı.





"İstihdam arttı"

Yüksek büyüme oranlarıyla beraber 2023 üçüncü çeyrek istihdamı 32 milyon kişiye, sanayi istihdamı ise 6,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Sanayi istihdamı yükseldi. İstanbul’da sektörel katma değer içinde hizmetlerin payı baskın olmakla birlikte beraber sanayi yüzde 20’nin üzerinde bir paya sahip.





"Tek haneli rakamlar 2026’da görülecek"

Yılmaz, aylık enflasyonda düşüşün başladığını, yıllık etkisinin önümüzdeki yılın ortalarından itibaren görüleceğini belirtti. Yılmaz, tek haneli rakamlarin ise 2026’da görüleceğini aktardı.





Enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefi





Enflasyonun tek haneye düşürülmesi hedefinin üzerinde duran Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:





Brüt döviz rezervleri artırıldı. Alınan tedbirlerle yönetilebilir bütçe açığını sağladık. Bunun sonucunda ülkemizin CDS denen risk priminin 700’lerden 340’lara gerilediğini görüyoruz. Bu önemli bir şey.





Orta Vadeli Program’ın temel amaçları ve politika araçları

Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’ın (OVP) hazırlanış aşamasına değinerek, 4 temel amaç üzerine şekillendirildiğini belirtti. Yılmaz bunları, afet yaralarının sarılması, afet risklerinin azaltılması, makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi olarak açıkladı.





Yılmaz, konuşmasında bütün bunların da mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşümlerle sağlanacağını açıkladı.









"Türkiye yüksek gelirli ülkeler eşiğine adım atacak"

Uluslararası büyüme tahminlerini aktaran Yılmaz, uluslararası tahminlerde 2023-2026 döneminde ait bilgi vererek Avrupa’daki bazı ülkelerin büyümesinde gerileme görüldüğünü belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler eşiğine adım atacağını belirtti. Ortalama büyümenin yüzde 4,4 olmasının beklendiğini aktaran Yılmaz, istihdamda ve milli gelirdeki artışlara dikkati çekti.





Makroekonomik gösterge ve tahminlere değinen de Yılmaz, turizm ve ihracattaki gelişmelerin çok önemli olduğunun altını çizdi.





7 öncelikli yapısal plan





OVP’yi ek olarak gelecek 7 önemli aşamaya değinen Yılmaz, bunları şöyle sıraladı:





Büyüme ve ticaret





Beşeri sermaye ve istihdam





Fiyat istikrara ve finansal istikrar





Kamu maliyesi





Afet yönetimi





İş ve yatırım ortamı





Yeşil ve dijital dönüşüm



