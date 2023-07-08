Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Erdoğan, "Ukrayna NATO'ya üyeliği hak ediyor. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Taraflar arasındaki anlayış farklılıklarına rağmen barışa tekrar dönülmesi en samimi arzumuzdur. Hayatını kaybeden tüm Ukraynalılar için başsağlığı diliyorum. Savaşın sona ermesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.