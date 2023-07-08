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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Şimşek Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün Katar'a gidiyor. Katar Emiri Temim Bin Hamed Es-Sani ile görüşecek olan ikili, bir dizi heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

12:42 . 8/07/2023 Cumartesi
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Cevdet Yılmaz-Mehmet Şimşek

Cevdet Yılmaz-Mehmet Şimşek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gerçekleştireceği Körfez ülkeleri ziyaretinden önce bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere bugün Katar'a gidiyor.

Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler güçlenecek

Yılmaz ve Şimşek’in yarın, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda görüşmeleri planlanıyor. Yılmaz ve Şimşek ayrıca, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ekonomik işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla bir dizi heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.



#Cevdet Yılmaz
#Mehmet Şimşek
#Katar
1 saat önce
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