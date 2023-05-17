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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama: Bu başarı Türkiye'nin gururudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılması kararına ilişkin, "Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" ifadesini kullandı.

18:11 . 17/05/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya müjde vererek "
Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.
" açıklamasını yaptığını anımsattı.
Fahrettin Altun,
"Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır.
" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Anlaşması iki ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Anlaşması iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına canlı bağlantıyla hitap etti. Erdoğan, ''Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz tahıl koridorunu biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumları sayesinde 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılan anlaşma uzatılmıştı. Son uzatmanın süresi bitmek üzereydi. Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği, Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi'' dedi.


#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması
#Fahrettin Altun
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