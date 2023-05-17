Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasına ilişkin açıklama: Bu başarı Türkiye'nin gururudur

"Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır.