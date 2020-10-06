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SAVUNMA SANAYİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: SİHA’lara takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ambargo kararına karşı büyük müjde: SİHA’lara takılacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada'nın amborga kararının ardından yaptığı açıklamada "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

Haber Merkezi İHA
Seri üretime geçen CAST kameraları SİHA'lara takılmaya başlandı.
Seri üretime geçen CAST kameraları SİHA'lara takılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Silahlı İnsansız Hava Aracı'na (SİHA) takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarında seri üretime geçileceğini açıkladı.

SERİ ÜRETİME GEÇİYOR

  • İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler. ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarımızı da hızlanarak devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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