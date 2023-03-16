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Ekonomi

Cushman & Wakefield’da yeni dönem

Dünyanın önde gelen uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield’ın Türkiye’de faaliyet gösteren şirketini Tuğra Gönden satın aldı. Cushman & Wakefield ticari gayrimenkul faaliyetlerine Türkiye’de ülke temsilcilik anlaşmasıyla devam edecek.

16:20 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Tuğra Gönden

Tuğra Gönden

Şirketten yapılan açıklamaya göre,
Cushman & Wakefield
| TR International markasıyla gayrimenkul hizmetlerini
Tuğra Gönden
’in liderliğinde sunmayı sürdürecek İstanbul merkezli organizasyon, yapılan yeni anlaşma ile Cushman & Wakefield'ın saygın ülke temsilcilik ağına katılmış oldu.

Bu işletme modelinin yer aldığı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki diğer ülkeler arasında ise İsviçre, Danimarka, Norveç ve Türkiye’nin komşu ülkeleri Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cushman & Wakefield EMEA İcra Kurulu Başkanı Colin Wilson, şunları kaydetti:

  • “Yerel koşullara hızla adapte olabilen bağımsız bir organizasyon ile ilerleyerek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Tuğra Gönden’in liderliğinde devam edecek faaliyetlerimizin yeni iş modelimizde de bizimle uyumlu amaçlar ile ilerleyeceğine eminiz. Paylaştığımız en önemli değerlerden biri olan müşteri odaklı iş kültürüne dayalı ilişkimizin devamını ise sabırsızlıkla bekliyoruz.’’
Tuğra Gönden

Cushman & Wakefield | TR International Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden ise Türkiye ve gayrimenkul pazarına olan güveninin yanında Cushman & Wakefield gibi değerli bir markanın gücüne inanarak yatırım yapma kararı aldığını aktararak, 'Güçlü geçmişimizden gurur duyduğumuz Cushman & Wakefield’ın Türkiye temsilcisi olarak ilişkimizi sürdürecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Son 10 yıldır ülke yöneticisi olarak gururla liderlik ettiğim bu kurumun yeni döneminde, değişen pazar şartlarına hızla ayak uydururken, hem küresel hem de yerel iş ortaklarımıza katma değer yaratmaya ve büyümeye devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Bu arada, Cushman & Wakefield ticari gayrimenkul faaliyetlerine Türkiye’de ülke temsilcilik anlaşmasıyla devam edecek.


#Cushman & Wakefield
#Tuğra Gönden
#Colin Wilson
1 saat önce
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Cushman & Wakefield’da yeni dönem
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