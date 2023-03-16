Cushman & Wakefield’da yeni dönem

“Yerel koşullara hızla adapte olabilen bağımsız bir organizasyon ile ilerleyerek müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Tuğra Gönden’in liderliğinde devam edecek faaliyetlerimizin yeni iş modelimizde de bizimle uyumlu amaçlar ile ilerleyeceğine eminiz. Paylaştığımız en önemli değerlerden biri olan müşteri odaklı iş kültürüne dayalı ilişkimizin devamını ise sabırsızlıkla bekliyoruz.’’