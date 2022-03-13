Ekonomi Cüzdanımızda 12 milyon TROY kart var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cüzdanımızda 12 milyon TROY kart var

Türkiye’nin ödeme yöntemi TROY’un pazar payı yüzde 4,12 civarında. 12 milyona yaklaşan kart adediyle TROY; 27 banka ve 11 elektronik para kuruluşuyla çalışıyor. Cüzdanında TROY kart taşıyan müşteriler, geçen yıl 187 milyon adet işlemini bu kartla yaptı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Cüzdanımızda 12 milyon TROY kart var
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Türkiye’nin Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü yerli ödeme sistemi TROY’un hizmet ağı hızla büyüyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor. 2021’de 1 Banka ve 3 yeni Elektronik Para Kuruluşu katılmasıyla TROY’un üye sayısı, 27’si banka, 11’i elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 38’e yükseldi.

KULLANIMI GEÇEN YIL YÜZDE 12 ARTTI

  • TROY ürün çeşitliliği de dikkat çekiyor. Üye kuruluşlardan 23’ü banka kartı/ön ödemeli kartı, 11’i kredi kartı ve 13’ü de temassız özellikli ürünlerini kullanıcılarına sunuyor. 12 milyona yaklaşan TROY logolu kartlarla 2021 yılında yapılan işlem adedi 187 milyona çıkarken, bu işlemlerin tutar karşılığı 57 milyar TL oldu. Bu rakamlar TROY kartların kullanımının 2021’de yaklaşık yüzde 11 arttığını gösteriyor. TROY’un Türkiye’deki kart piyasasındaki payı ise yüzde 4,12 civarında.

YENİ ÖZELLİKLERLE BÜYÜYOR

TROY İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları, kartın geliştirilmesine önemli bir katkı veriyor. Kartın 2018 yılında kullanıma sunulan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, karekod ile ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme gibi özellikleri geçen yıl derinleştirildi. Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paket’teki hedefleri kapsamında TROY ayrı bir şirket olarak yapılandırıldı. Şirketin hakim ortağı Merkez Bankası, konuyla ilgili çalışmayı geçen yıl tamamladı.

Kullanımını genişletme stratejisi

  • Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un kullanımının yaygınlaştırılması önceki gün düzenlenen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında da gündeme geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türk finansal sistemine olası yansımalarının değerlendirildiği Finansal İstikrar Komitesi’nin toplantısında, “TROY ödeme sisteminin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması adına bir yol haritasının belirlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır” açıklaması yapıldı.
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