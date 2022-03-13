Cüzdanımızda 12 milyon TROY kart var

Türkiye’nin Nisan 2016’da piyasaya sürdüğü yerli ödeme sistemi TROY’un hizmet ağı hızla büyüyor. Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen TROY ödeme sistemini kullanan banka ve elektronik para kuruluşu sayısına her yıl yenileri ekleniyor. 2021’de 1 Banka ve 3 yeni Elektronik Para Kuruluşu katılmasıyla TROY’un üye sayısı, 27’si banka, 11’i elektronik para kuruluşu olmak üzere toplam 38’e yükseldi.

KULLANIMI GEÇEN YIL YÜZDE 12 ARTTI

TROY ürün çeşitliliği de dikkat çekiyor. Üye kuruluşlardan 23’ü banka kartı/ön ödemeli kartı, 11’i kredi kartı ve 13’ü de temassız özellikli ürünlerini kullanıcılarına sunuyor. 12 milyona yaklaşan TROY logolu kartlarla 2021 yılında yapılan işlem adedi 187 milyona çıkarken, bu işlemlerin tutar karşılığı 57 milyar TL oldu. Bu rakamlar TROY kartların kullanımının 2021’de yaklaşık yüzde 11 arttığını gösteriyor. TROY’un Türkiye’deki kart piyasasındaki payı ise yüzde 4,12 civarında.

YENİ ÖZELLİKLERLE BÜYÜYOR

TROY İnovasyon Merkezi’nin çalışmaları, kartın geliştirilmesine önemli bir katkı veriyor. Kartın 2018 yılında kullanıma sunulan Android ve IOS telefonlarda geçerli mobil temassız ödeme, karekod ile ödeme ve giyilebilir nesneler ile ödeme gibi özellikleri geçen yıl derinleştirildi. Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paket’teki hedefleri kapsamında TROY ayrı bir şirket olarak yapılandırıldı. Şirketin hakim ortağı Merkez Bankası, konuyla ilgili çalışmayı geçen yıl tamamladı.

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Kullanımını genişletme stratejisi