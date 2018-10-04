Ekonomi D-8 ülkelerinde ticaret hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

D-8 ülkelerinde ticaret hamlesi

D-8 ülkeleri arasında ticaretin artması ve yerel para kullanılması için çalışmalar hızlandı. İstanbul Sabiha Gökçen, üye ülkeler arasındaki ilk ortak havalimanı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seçilen ilk havalimanı Sabiha Gökçen oldu
Seçilen ilk havalimanı Sabiha Gökçen oldu

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Genel Sekreteri Büyükelçi Ku Jaafar Ku Shaari, D-8 ülkelerinin ilişkileri güçlendirme arzusuna sahip olduğunu belirterek, “Üye ülkeler arasındaki ticareti ikiye katlamayı gözden geçiriyoruz” dedi.

Shaari, örgüte üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik belirlenen yeni yol haritası hakkında da şu değerlendirmeleri yaptı: “21 yıl önce kurulduk ve üye ülkeler arasında tam bağlılık var. 2020-2030 yıllarını kapsayan 10 yıllık yeni yol haritasına önceliğimiz sadece ticaret, endüstri, tarım, ulaştırma, enerji ve turizm değil, sağlık, bilim, teknoloji ve finans sektörü gibi alanları da içine alarak iş birliğimizi genişletmek. Bunun için D-8 Ticaret ve Sanayi Odası kurma konusunda mutabık kaldık. Bu birliktelik, üyelerin tamamının ticaret ve sanayi odalarını birleştirmek için.”

Ku Jaafar Ku Shaari,

Seçilen ilk havalimanı Sabiha Gökçen

Shaari, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) ile D-8 arasında ağustosta imzalanan iyi niyet anlaşmasını hatırlatarak, "İSG, D-8'in Türkiye’den seçilen havalimanı olarak hizmet sunacak. Üye ülkeler Bangladeş, Mısır, Nijerya, Endonezya, İran, Pakistan, Malezya ve Türkiye'de turizm, ticaret ve hava hizmetleri alanlarındaki fırsatları ve karşılıklı faydaları araştıracak ve değerlendirecek. Yerel para ile ticaret için Türkiye Merkez Bankası ile bizim için takas odasının kurulması konusunu görüşüyoruz. Bu takas odası, yerel para birimini kullanacak. Malezya'dan bir şirket de özel bir kart çıkarabileceği önerisinde bulundu. Tüm bunları önümüzdeki ilk toplantıda ele alacağız” şeklinde konuştu.

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