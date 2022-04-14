Daha fazla üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı işbaşı eğitim programı desteğinin detayları netleşti. Buna göre, programa katılmak isteyen işçilerden, 15 yaşını tamamlamış ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması şartı aranacak. Çalışanın işverenin birinci veya ikinci derece akrabası olmaması gerekiyor. Ayrıca programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmama şartı da aranacak.

HANGİ İŞVEREN YARARLANACAK?

Programdan faydalanmak isteyen işverenler için de şartlar netleşti. Buna göre, işveren en az 5 sigortalı çalıştıracak ve İŞKUR’a kayıtlı olacak. Katılımcıların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az üç katı kadar süreyle istihdam etmeyi garantileyecek. İşverenler, aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilecek.

ÜCRETLER ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NDAN

İşbaşı eğitim programının süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi. Program günde en az 5, en fazla 8 saat olacak. Haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanacak. İşbaşı eğitim programı katılımcılarından iş arayan statüsündekilere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL, işsizlik ödeneği alanlara 81,80 TL verilecek.

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OYUN PROGRAMCISI, İHA MÜHENDİSİ...

Ağ teknolojileri uzmanı, ağ veri tabanı yöneticisi, animasyon programcısı, bilgi güvenlik uzmanı, bilgisayar oyunları programcısı, biyomedikal mühendisi, cevher hazırlama mühendisi, bulut bilişim uzmanı, dijital adli tıp uzmanı, enerji sistemleri mühendisliği, güneş enerji sistemleri teknisyenliği, havacılık mühendisi, İHA pilotu, internet geliştiricisi, iş zekası uzmanı gibi mesleklerin yer aldığı geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 179,95 TL ödenecek. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince karşılanacak.

NEREYE BAŞVURULACAK?

İŞKUR’un yaptığı ödemenin dışında işveren de kendisi aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyecek şekilde ödeme yaparsa gelir vergisinde indirim yapılacak. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, işbaşı eğitim programlarına 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlükleri ile hizmet merkezlerinden ve İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yapabilecek.

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ÜRETİM ARTACAK

İstihdamı artırmak için işverene sağlanacak işbaşı desteği iş dünyasında yüzleri güldürdü. ATO Başkanı Gürsel Baran, programın istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacağını söyledi. Baran, “3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleri ile sosyal destek primlerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanmasının, istihdamı artırmak için ihtiyaç duyulan olumlu ivmeyi sağlayacak” dedi.

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TESK Başkanı Bendevi Palandöken de, hayata geçirilen işbaşı destek programının Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan istihdama çözüm olacağını kaydetti. OSTİM Başkanı Orhan Aydın, “İşbaşı destek programları ile birlikte çalışan sayımız artacak ve daha fazla üreteceğiz" diye konuştu.

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu