Ekonomi Dalgakırandan 1 milyar dolarlık vizyon
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dalgakıran’dan 1 milyar dolarlık vizyon

Bosch Türkiye ve Ortadoğu eski Başkanı Steven Young’u yönetici olarak transfer eden Dalgakıran, 2030 vizyonunu açıkladı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Dalgakıran’dan 1 milyar dolarlık vizyon​
Adnan Dalgakıran - Steven Young

Bosch Türkiye ve Ortadoğu eski Başkanı Steven Young’u yönetici olarak transfer eden Dalgakıran, 2030 vizyonunu açıkladı. 200 milyon dolardan fazla üretim ve ihracatıyla Türk sanayisindeki en büyük kompresör üreticisi olan Dalgakıran, 5 kıtadaki faaliyetlerini yeni iş kollarıyla taçlandırarak 2030’a kadar 1 milyar dolarlık bir şirket haline gelecek. Özellikle hidrojen sektöründe büyümek istediklerini belirten Dalgakıran İcra Kurulu Başkanı Steven Young, “Hidrojen bizim somut olarak odağımızda olan bir teknoloji ve hidrojen teknolojisini kullanacak sektörler. Hidrojen, elektrik üretiminde bir devrim yaratacak. Dünyanın 2030 yılında üretilecek araçlarının yüzde 20’si hidrojen elektrikli araçlar olacak. Dünyada yaklaşık yıl içinde 100 milyon araç üretildiğini düşünürsek, 2030 yılı hidrojen için bir kırılma noktası olacak” diye konuştu.

DÜNYADA İLK 5'E GİRECEĞİZ

  • 1 milyar dolarlık hedefle birlikte 100 milyar dolarlık dünya kompresör sektöründe de önemli bir oyuncu olacaklarının altını çizen Dalgakıran Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Dünyada ilk 5 içinde yer alacağız” dedi.
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