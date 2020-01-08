Danimarkalı ortakla rüzgar ekipmanı üretecek

Danimarkalı Resolux Group'un Türk firması ortaklığıyla kurduğu "Resolux Türkiye" rüzgar türbini iç aksamı üretmeye hazırlanıyor. Söz konusu ortaklıkla, Resolux Group'un resmi olarak faaliyet gösterdiği Danimarka, Belçika, ABD, Çin, Güney Kore, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan gibi ülkeler arasına Türkiye de eklenmiş olacak. Resolux Türkiye Müdürü Okan Uykan, geçen yılın başında aldıkları ortak girişim kararının haziranda resmiyet kazandığını ifade etti.
ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK
- Uykan, ortak girişim yapısı sayesinde Bayramoğlu'nun ürün ve hizmet portföyünü genişleterek, tam entegre üretim ve tedarik üssü haline geleceğini, Resolux Group'un ise Türkiye'yi üretim üssü haline getirerek daha rekabetçi olmayı hedeflediğini söyledi. Üretim yeri olarak Bursa ve İzmir’in planlandığını aktaran Uykani, “2020 yılı sonuna kadar 200 türbinin iç aksam tedarik hizmeti sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek yıl bu rakamı iki katına çıkarmak istiyoruz. Ocak ayı sonuna doğru üretime geçmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.