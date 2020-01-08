Danimarkalı ortakla rüzgar ekipmanı üretecek

Ekonomi

Mobilyada KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düştü. Düzenleme sonrasında ortaya çıkan yüzde 8'lik KDV fiyatlara da yüzde 10 indirim olarak yansıyacak. Bu da her bin TL'lik mobilya alışverişinde 100 TL'lik bir avantajı tüketiciye yansıtacak. Yeni evlenecek çiftlerin toplamda yaptığı 20 bin TL'lik mobilya alışverişinde KDV indirimiyle birlikte 2 bin TL cepte kalacak. İndirim sonrasında mobilya alımında güzel bir fırsatın ortaya çıktığını kaydeden sektör temsilcileri, vatandaşı ihtiyacı olmadığı eşyaları almaması noktasında da uyarıyor.