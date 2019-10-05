Dap Yapı vadeyi 180 aya çıkardı

Validebağ Korusu’na yürüme mesafesinde yer alan ve Boğaz’a komşu proje, 5’şer katlı toplam 319 konaktan oluşuyor. 1+1’den 6+1’e, 70 metrekareden 650 metrekareye farklı tiplerde konak seçenekleri bulunan Validebağ Konakları’nda kdv oranı da yüzde 10 olarak hesaplanıyor.

OLUMLU SEYİR ARTIYOR

Ziya Yılmaz

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, 10 KDV avantajı ile ciddi indirim sağlandığına dikkat çekerek, “Şimdi de kamu bankalarının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na göre faizlerin yüzde 1’in altına çekildiği ağustos ayında 2,7 milyar liralık konut kredisi kullanıldı. Özetle tüketici alıma başladı. Bu, kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indiriminin ve doların aşağı yönlü hareketinin başlayan yansıması. Son çeyrekte konuta olan talebin artacağını ve sektör genelinde konut satışlarının bir önceki yıl satışına yaklaşacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

Vade farkı 0,99

DAP Yapı, Validebağ Konakları’nda yüzde 0,99 oranla 180 ay vadede konut satmaya başladı.