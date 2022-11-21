Darphane Altın Sertifikaları bugün işlem görecek

Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesinde kurulan Emtia Pazarı ile tasarruflarını sermaye piyasasında altın gibi kıymetli madenler ile diğer emtiaya yatırım yapmak suretiyle değerlendirmek isteyen yatırımcılar için alternatif yatırım araçlarının sunulması hedefleniyor.

Bu yatırım araçlarının ilki olan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (Darphane) tarafından ihraç edilen Darphane Altın Sertifikası, 21/11/2022 tarihinden itibaren ALTIN.S1 kodu ile Emtia Pazarı’nda işlem görmeye başlayacak.

Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, Borsa İstanbul Emtia Pazarı’ndan Darphane Altın Sertifikası alabilecekler, talep etmeleri halinde bu emtia sertifikası karşılığındaki altını fiziki olarak da teslim alabilecekler.