DASK başvuruları yüzde 112 yükseldi

Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nca (DASK) depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gerçekleştirildiği ve hasar ödemelerinin hızla sürdürüldüğü belirtilerek, "16 Şubat 2023 saat 10.00 itibarıyla, tarafımıza ulaşmış 158 bin 183 hasar ihbarı bulunmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

ALO 125’E HASAR İHBARI YAPILIYOR

DASK’ın, öncelikle Ankara Olağanüstü Yönetim Merkezi’ndeki ekiplerle birlikte, İstanbul ekiplerinin de katılımıyla tam kadro çalışmaları başlattığı bildirilen açıklamada, “Aynı gün içinde bölgedeydik. İncelemelerimiz sonrasında deprem tırımız, depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta konumlandı. Alo DASK 125, e-devlet ve online sitemiz aracılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almaya başladık. Bunun yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğrultusunda sigortalılarımızdan ihbar gelmesini dahi beklemeden hasar süreçlerini başlatıp ödemelerini gerçekleştiriyoruz" denildi.

SİGORTA BAŞVURUSU 7 ŞEHİRDE YÜKSELDİ

Açıklamada, deprem sonrası yaşanan acı tecrübelerin, sigortalı olma eğilimini etkileyerek sigortalılık oranlarında bir artışa neden olduğu vurgulanarak, "Bizim, kurum olarak hedefimiz, acı tecrübeler yaşanmadan kapsamımıza giren tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almak. Bugün itibarıyla iller bazında günlük poliçe üretiminde ise yüzde 112 oranında artış mevcuttur. Hakkari, Muş, Bingöl, Niğde, Bayburt, Kayseri ve Batman sigortalılık oranında artış görülen başlıca iller olarak öne çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Eksperler 15 ilde tespit için çalışıyor

DASK’ın görevli eksperlerinin 15 ilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Depremin üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar ödemesinin gerçekleştirildiği ve hasar ödemelerinin hızla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "16 Şubat 2023 saat 10.00 itibarıyla, tarafımıza ulaşmış 158 bin 183 hasar ihbarı bulun-maktadır. 20 Şubat itibarıyla, tarafımıza ulaşan hasar ihbarı sayısı, işlemi süren başvuru sayısı ve ödenen tazminat tutarı bilgilerini paylaşacağız. Amacımız, tüm vatandaşlarımızın aynı anda doğru ve şeffaf bilgilere erişimini sağlamak" ifadeleri kullanıldı.











