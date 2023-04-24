Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan depremin ardından zorunlu deprem sgortası ödemeleri ügndeme geldi. DASK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper İlki de Kahramanmaraş'ta deprem sigortası olup da yıkılan binalar için "DASK bu depremin altından kalkacak güçte" diye konuştu. Peki, DASK ödemeleri başladı mı, Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından ödenen Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ödemeleri ne zaman ve nasıl alınacak?