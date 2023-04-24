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Ekonomi

Depremlerin ardından DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ödemelerin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, bugüne kadar 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL hasar ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

10:21 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Doğal Afet Sigortaları Kurumu

Doğal Afet Sigortaları Kurumu

DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.


Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısının 483 bin 516 olduğu, ödenen tazminat tutarının da 21 milyar 111 milyon 86 bin 703 TL'ye ulaştığı kaydedildi.


Toplamda hasar dosyaları içinde 36 bin 356 adet işleme alınacak dosya kaldığı bildirilen açıklamada, eksik evraklı hasar dosyalarında, vatandaşların eksik evrakları tamamlamasının ardından bu dosyaların da işleme alınarak tazminat ödemelerinin gerçekleştirileceği belirtildi.




#Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
#deprem
#hasar
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