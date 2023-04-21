Dayanağımız gençlerimiz

Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan ‘Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’, İstiklal Caddesi'nde açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu'nun dünyaya markalar çıkarabilecekleri örnek bir merkez olacağını belirtti. Varank, “Mentorluktan yönlendirmeye, networkingden pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz. En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, “Gençlerimizi bulundukları yerlerde teknolojiyle buluşturmak, onları bu ekosistemin parçası yapmak konusunda çok önemli bir mesafe kat edeceğimize eminim" diye konuştu.