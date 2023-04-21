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Ekonomi

Dayanağımız gençlerimiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’nin açılışını yaptı. Varank, gençlerin fikir ve projelerine önem verdiklerini belirterek, “En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz” dedi.

04:00 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’nin açılışını yaptı.

Mustafa Varank, Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’nin açılışını yaptı.

Beyoğlu Belediyesi ile Teknopark İstanbul iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye'nin ilk şehir içi kuluçka merkezi olma özelliği taşıyan ‘Cube Beyoğlu Uydu Kuluçka Merkezi’, İstiklal Caddesi'nde açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cube Beyoğlu'nun dünyaya markalar çıkarabilecekleri örnek bir merkez olacağını belirtti. Varank, “Mentorluktan yönlendirmeye, networkingden pazarlamaya kadar bütün imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz. En önemli dayanağımız kıymetli gençlerimiz” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, “Gençlerimizi bulundukları yerlerde teknolojiyle buluşturmak, onları bu ekosistemin parçası yapmak konusunda çok önemli bir mesafe kat edeceğimize eminim" diye konuştu.

400 girişimci yararlanacak

Cube Beyoğlu; teknoloji tabanlı girişimcilerin inovasyon, teknoloji ve girişimcilik alanlarında faaliyet göstermeleri için gerekli olan tüm kaynaklara erişim sağlayarak, Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunacak. Merkez; yapay zeka, dijital sanat, VR ve mobil uygulama tematik alanlarına yoğunlaşacak. Cube Beyoğlu’nda aynı anda 400 kişi yer alabilecek.



#T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Mustafa Varank
#Teknopark İstanbul
#Girişimci
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