Ekonomi Dedeman 18 otelini Kastamonuya açacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dedeman 18. otelini Kastamonu'ya açacak

Dedeman Turizm Grubu, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Kastamonu’da, Park Dedeman Kastamonu Oteli için ilk imzayı attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dedeman
Dedeman

KAS Proje İnşaat ve Yatırım tarafından yapımı süren KastaMall Alışveriş Merkezi, Otel ve Rezidans Karma Projesi içinde yer alan, toplam 150 odalı, 300 yatak kapasiteli Park Dedeman Kastamonu Oteli, 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girecek.

2 YENİ OTEL YAPACAĞIZ

İmza töreninde konuşan Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Bugüne kadar farklı bölgelerde yer alan otellerimizle, bulunduğumuz bölgelerin gelişimine yön veren bir grup olduk. 2020 yılı içinde yurt içinde açmayı planladığımız 2 yeni otelimizin ilkini Kastamonu’da hayata geçireceğiz. 2020 yılının 3’üncü çeyreğinde hizmete girecek yeni otelimizle bölgeye ve beraberinde iş dünyasına değer kazandırmak en büyük hedefimiz” dedi.

200 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Ali Yıldız ve Banu Dedeman
  • Toplantıda KAS Proje İnşaat ve Yatırım Yönetim Kurulu'nu temsilen konuşan Ali Yıldız ise şunları söyledi: “200 milyon TL’lik yatırımla Kastamonu için hayata geçirdiğimiz projemiz sadece bölgeyi değil çevre illeri de besleyecek karma bir yapıya sahip. Dedeman markasının bölgeye ve dolayısıyla çevresine her anlamda bir farklılık getireceğine inanıyoruz” dedi.

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